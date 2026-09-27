Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Gaziantep-Osmaniye kara yolundaki kazanın ardından yaralılar hastanelere kaldırılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

MİDİBÜS ÇARPIŞMANIN ARDINDAN DEVRİLDİ

Kaza, 27 Eylül'de Gaziantep-Osmaniye kara yolunun kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü ile 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından yolcu midibüsü devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 16 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

7 KİŞİNİN TAMAMI OTOMOBİLDEYDİ

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, ilk tespitlere ilişkin bilgi verdi. Eker, hayatını kaybeden 7 kişinin otomobilde bulunduğunu, yaralıların ise yolcu midibüsünde olduğunu açıkladı.

Eker'in verdiği bilgiye göre ilk değerlendirmelerde kazanın otomobil sürücüsünün hatalı sollama girişiminin ardından meydana geldiği değerlendirildi. Trafik ekipleri ve ilgili birimlerin kazanın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik çalışması sürüyor.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de kazaya ilişkin yaptığı açıklamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını doğruladı. Çiftçi, yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Kazanın ardından hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

SORUŞTURMAYA ÜÇ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili adli soruşturma başlattı. Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturmayı yürütmek üzere bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Kazanın oluş şekli ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.