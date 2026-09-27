ALANYA’nın Mahmutlar Mahallesi’nde 17 yaşındaki Enes Tan’dan 7 gündür haber alınamadığı belirtildi. Enes’in bulunması için yakınları tarafından sosyal medya üzerinden kayıp duyurusu paylaşıldı.

7 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Sosyal medyada paylaşılan kayıp ilanında, “Mahmutlarlı Enes Tan (17), 7 gündür kayıp” ifadelerine yer verildi.

Enes’in fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, kendisini gören ya da bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

YAKINLARINDAN YARDIM ÇAĞRISI

Enes Tan’ın bulunabilmesi için vatandaşlardan destek isteyen yakınları, herhangi bir bilgiye sahip kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Paylaşımda bilgi verebilecek vatandaşlar için 0501 140 76 21 ve 0552 065 42 54 numaraları paylaşıldı.

Enes Tan’ın nerede ve hangi koşullarda kaybolduğuna ilişkin ise paylaşımda ayrıntılı bilgi verilmedi.