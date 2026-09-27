Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde meydana gelen üç ayrı silahlı saldırıda toplam 31 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Güney Afrika Polis Teşkilatı, saldırılara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.

EĞLENCE MEKANINA 8 SİLAHLI SALDIRGAN GELDİ

Güney Afrika Polis Teşkilatının açıklamasına göre en fazla can kaybının yaşandığı saldırı, Gauteng eyaletinde Carletonville yakınlarındaki Wedela bölgesinde gerçekleşti. Polis, 8 saldırganın uzun namlulu silahlar ve tabancalarla bir eğlence mekanına ateş açtığını açıkladı.

Wedela'daki saldırıda 17 kişi yaşamını yitirirken 15 kişi yaralandı. Polis açıklamasında, saldırganların bazı müşterilerin cep telefonlarını gasbettiği ve ardından iki araçla bölgeden kaçtığı bilgisi de yer aldı.

CAPE TOWN'DA AYNI GÜN İKİ SALDIRI

Western Cape eyaletinin Cape Town kentinde ise iki ayrı silahlı saldırı yaşandı. Sabahın erken saatlerinde yiyecek ve içecek servisi yapılan bir eğlence mekanına giren silahlı kişiler müşterilere ateş açtı. Beş kişi olay yerinde, beş kişi de kaldırıldıkları hastanelerde olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

Western Cape Polis Komiseri Sizakhele Dyantyi, saldırganların mekandaki kişilere rastgele ateş açtığının değerlendirildiğini açıkladı. Olayın araştırılması için ağır ve organize suçlar biriminden dedektiflerin de bulunduğu özel bir ekip kuruldu. Polis, saldırının olası nedenleri arasında işletmeler arasındaki rekabet ihtimalini de araştırıyor ancak soruşturma tamamlanmış değil.

OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI, 4 KİŞİ ÖLDÜ

Cape Town'ın Khayelitsha bölgesindeki üçüncü olayda ise bir otomobil silahlı saldırının hedefi oldu. Polis açıklamasına göre araçtaki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, hastaneye kaldırılan bir kişi de kurtarılamadı. Böylece üç saldırıdaki toplam can kaybı 31'e ulaştı.

SON AYLARDA 12 TOPLU SALDIRIDA 83 CAN KAYBI

Güney Afrika'da silahlı şiddet uzun süredir güvenlik gündeminin önemli başlıklarından biri. Güney Afrika Polis Teşkilatı verilerinden derlenen bilgilere göre 30 Mayıs 2026'dan bu yana ülkede en az 12 toplu silahlı saldırıda 83 kişi hayatını kaybetti.

Polis verilerine göre ülkede 2025-2026 döneminde cinayet sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 23 bin 96 olarak kayıtlara geçti. 2026'nın nisan-haziran döneminde ise 5 bin 427 kişi öldürüldü. Güney Afrika polisinin daha önce yayımladığı suç istatistiklerinde ateşli silahların cinayetlerde en sık kullanılan araçlardan biri olduğu, Gauteng ve Western Cape'in de ateşli silahla işlenen cinayetlerin yoğun görüldüğü eyaletler arasında bulunduğu belirtilmişti.

POLİS YASA DIŞI SİLAHLARA KARŞI OPERASYONLARI ARTIRDI

Güney Afrika Polis Teşkilatı, yasa dışı ateşli silahların ağır suçlardaki rolü nedeniyle ülke genelinde operasyonlarını sürdürüyor. Polis verilerine göre yalnızca Temmuz 2026'nın ilk haftalarından ay sonuna kadar Gauteng'deki operasyonlarda 388 ruhsatsız silah ile 6 bin 650 mermi ele geçirildi. Ülke genelindeki operasyonlarda da düzenli olarak çok sayıda yasa dışı silah ve mühimmat bulunuyor.

Wedela ve Cape Town'daki son saldırılarda faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken polis, olayların bağlantılı olduğuna ilişkin şu ana kadar kamuoyuna doğrulanmış bir bilgi açıklamadı.