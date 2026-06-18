ALANYA Belediyesi’nin kırsal mahalleler ve yaylalarda yön bulmayı kolaylaştırmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığı yol ve yön tabelası çalışmaları devam ediyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 80 yayla ve 60 kırsal mahallede tabelalar yerleştirildi. Belediyenin kendi üretimi olan tabelaların montajı da belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Çalışmalar bugün Akçatı Mahallesi’nde sürdürüldü. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Kırsal Hizmetler Müdürü Menderes Sivri ve personel Emine Keyaoğlu çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. İncelemelere Akçatı Mahalle Muhtarı Hüseyin Güven de eşlik etti.

‘MAHALLELERİMİZ BU ÇALIŞMAYLA KİMLİK KAZANIYOR’

Çalışmaları yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, projenin kırsal mahalleler ve yaylalar için önemli bir eksikliği giderdiğini belirterek şunları söyledi: “Bugün Akçatı Mahallesi’ndeyiz. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ve mahalle muhtarımızla birlikte çalışmaları takip ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’in talimatıyla kırsal mahallelerimiz ve yaylalarımızda yön tabelaları çalışmamız devam ediyor. Yaklaşık bir sene önce başladık. Tabelalarımızı kendi imkanlarımızla ürettik ve yine kendi imkanlarımızla montajını yapıyoruz. Mahallelerimiz bu çalışma ile kimlik kazanıyor, nitelikleri artıyor. Göreve geldiğimizde kırsal mahallelerde gördüğümüz önemli eksikliklerden birini gidermiş oluyoruz. Şu ana kadar 60 kırsal mahallemizde çalışmalarımız tamamlandı. Yaklaşık 80 yaylamız için de çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“TURİSTLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ”

Akçatı Mahalle Muhtarı Hüseyin Güven ise yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: “Bu değerli çalışma için Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, Başkan Yardımcımız Murat Levent Koçak’a, Başkan Danışmanımız Nazmi Zavlak’a ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Mahallemiz çok sayıda yerleşik yabancı ve turist ağırlıyor. Gelen misafirler özellikle yol ve yön bulmakta sıkıntı çekiyordu. Bu çalışma ile bu sorunlar büyük ölçüde çözüldü. Mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun.”

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN