DOĞU Avrupa basınının önde gelen haber portallarında yayımlanan kapsamlı içeriklerde, Alanya'nın turkuaz sularına, tarihi zenginliklerine ve festival coşkusuna geniş yer ayrıldı. Alanya'nın uluslararası alandaki tanıtım çalışmaları, yabancı basında güçlü yansımalar bulmaya devam ediyor. 24. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali için TGA iş birliği ve ALTAV'ın girişimleriyle kente davet edilen Romanya ve Moldova medya heyeti, şehirdeki gözlemlerini ve deneyimlerini ülkelerindeki milyonlarca okuyucuyla paylaştı. Doğu Avrupa pazarının en çok takip edilen televizyon ve haber organlarında peş peşe yayımlanan haberlerde, Alanya'nın tatil imkanları detaylı bir şekilde ele alındı.

DOĞU AVRUPA MEDYASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Medya heyetinin hazırladığı içerikler, Romanya ve Moldova'nın popüler haber ve yaşam portallarında kentin doğal ve tarihi dokusunu ön plana çıkaran şu çarpıcı başlıklarla servis edildi:

- ProTV (Romanya): Romanya'nın en büyük medya kuruluşlarından olan ProTV, kenti geniş bir inceleme yazısıyla ele alarak, "Romanya'ya sadece birkaç saat uzaklıkta, turkuaz suları ve muazzam manzaralarıyla her sezon milyonlarca turisti çeken tatil destinasyonu" ifadelerini kullandı.

- Kudika.ro (Romanya): Ülkenin önde gelen yaşam ve kültür portallarından Kudika, Alanya'nın büyüleyici atmosferine odaklanarak, "Denizin üzerinde bir kale, muhteşem plajlar ve bitmeyen akşamlar: Alanya'nın cazibesi" başlığıyla kentin tarihi ve doğal güzelliklerini okuyucularına aktardı.

- Stiri.md & Ultimelestiri.md (Moldova): Moldova'nın popüler ulusal haber siteleri, şehrin turistik noktalarını detaylandırarak, "Alanya'daki en popüler destinasyonlar: Moldovalıların en sevdiği yerler nereler?" başlığıyla bölgedeki favori gezi rotalarını listeledi.

HEDEF PAZARLARDA GÜÇLÜ VE DOĞRUDAN ETKİ

24. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nin renkli atmosferini, Alanya Kalesi'nin tarihi dokusunu ve ünlü plajların eşsiz güzelliğini harmanlayan bu kapsamlı yayınlar, Doğu Avrupa pazarında büyük bir ilgiyle karşılandı. TGA koordinasyonu ve ALTAV girişimleriyle başarıyla yürütülen bu medya ağırlama organizasyonunun, Romanya ve Moldova gibi önemli hedef pazarlardaki marka bilinirliğini artırması ve sezon içi rezervasyon taleplerine pozitif bir ivme kazandırması bekleniyor.

Kaynak: ALTAV BÜLTEN