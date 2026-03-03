İşletme sahibi Mehmet Taşkıran, geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 15-20 oranında artış olduğunu söyledi. Alanya’da baharın yüzünü göstermesiyle birlikte sokaklarda hareketlilik arttı. Güneşli havaların etkisiyle vatandaşlar açık alanlara yönelirken, bu durum bisiklet sektörüne de olumlu yansıdı. Özellikle sahil bandı ve bisiklet yollarında artan yoğunluk, satış noktalarına da doğrudan yansıdı. Mart ayının başlamasıyla birlikte Alanya’daki bisiklet ve motosiklet bayilerinde gözle görülür bir canlanma yaşanırken, esnaf yeni sezona umutlu giriyor. Kış aylarında daha sakin bir dönem geçiren sektör temsilcileri, bahar ve yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte talebin hızla yükseldiğini belirtiyor. Hem spor yapmak isteyenler hem de alternatif ulaşım aracı arayanlar, bisiklete yöneliyor.

TALEP BAHARLA BİRLİKTE ARTIYOR

İşletme sahibi Mehmet Taşkıran, talebin özellikle bu aylarda yükseldiğini belirterek, “Bisiklete talep bu aylardan itibaren artmaya başlıyor. Bahar ve yaz dönemleri, insanların spor yapmaya ve bisiklet sürmeye yöneldiği zamanlar oluyor. Kış ayları ise bisiklet sektörü açısından daha yavaş geçiyor. Alanya dört mevsim bisiklet sürülebilecek bir yer olsa da, asıl yoğun dönem yeni yeni başlıyor. Biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ürünlerimizi yeniliyor ve müşterilerimizi bekliyoruz. İnşallah güzel bir sezon olur” dedi.

FİYATLAR İHTİYACA GÖRE DEĞİŞİYOR

Fiyatların kullanım amacına göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Taşkıran, çocuk bisikletlerinde giriş seviyesi modellerin 4 bin TL civarından başladığını ve 20 bin TL’ye kadar çıkabildiğini söyledi. Taşkıran, “Çocuğun bisikleti hangi amaçla kullanacağı önemli; profesyonel mi, spor amaçlı mı yoksa eğlence için mi tercih edileceği fiyat ve model seçiminde belirleyici oluyor” diye konuştu. Yetişkin bisikletlerinde ise fiyatların 8-9 bin TL bandından başladığını belirten Taşkıran, üst segment modellerde rakamların çok daha yukarılara çıktığını kaydetti.

MALİYET ARTIŞI FİYATLARA YANSIDI

Artan maliyetlere de dikkat çeken Taşkıran, “Burası sadece bisiklet satılan bir yer değil; aynı zamanda bir işletme ve çalışanlarımız var. İşçilik maliyetleri, bisikletlerin alış fiyatları ve aksesuar giderleri günden güne artıyor. Bu artışları mümkün olduğunca yansıtmamaya çalıştık. Ancak geçen yıla göre bisiklet fiyatlarında yaklaşık yüzde 15–20 oranında bir artış söz konusu” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)



