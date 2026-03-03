DÜNYA turizmine yön veren ve sektör profesyonellerini Almanya'nın başkentinde bir araya getiren ITB Berlin Turizm Fuarı, bugün itibarıyla başlıyor. 2026 turizm sezonunun yol haritasının çizileceği fuarda, Alanya turizmi için geniş çaplı bir tanıtım atağı ve stratejik iş birlikleri hedefleniyor.

ALANYA HEYETİ KİMLERDEN OLUŞUYOR

Uluslararası arenada kentin marka değerini güçlendirmek amacıyla Alanya protokolü fuara tam kadro katılım sağlıyor. Şehrin tanıtımına ve ikili görüşmelere bizzat öncülük edecek olan heyette; Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan ile Alanya’dan çok sayıda turizm profesyoneli yer alacak.

ALANYA ÖZEL STANTLA TANITILACAK

Fuar alanında Alanya, 70 metrekarelik özel tasarım bir stantla uluslararası misafirlerini ağırlayacak. Yüksek çözünürlüklü dijital ekranlarla ve Alanya'ya özgü kültürel motiflerle zenginleştirilen bu alan, kentin modern yüzünü yansıtacak. Tanıtım çalışmalarında kullanılacak temel argümanlar ise kentin sunduğu ürün çeşitliliği üzerine kurulacak. Klasik "deniz-kum-güneş" anlayışının ötesine geçilerek; sürdürülebilir turizm hamleleri, tarihi kültürel miras, uluslararası spor organizasyonları altyapısı ve güvenli, yüksek standartlı tatil deneyimi vurguları ön planda tutulacak.

HEYET AVRUPA PAZARININ ÖNEMLİ AKTÖRLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Fuar süresince Avrupa pazarının önemli aktörleriyle önceden planlanmış stratejik görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Alanya heyetinin Berlin'de; Anex Tur, Corendon, MTS Türkiye, Jet2 Holidays, Aurinko Matkat, TUI, Schauinsland Reisen ve NLTG (Spies) firmalarıyla görüşmeler yapması planlanıyor.

Kaynak: ALTAV/BÜLTEN