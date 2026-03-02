EDİNİLEN bilgiye göre Alanya Yaş Meyve ve Sebze Hali’nde bir komisyoncu ile çalışan Sedat Ergen (68), önceki gün saat 04.00 sularında halden mal almak üzere evden çıktı. Yolda kalp krizi geçiren Ergen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhum komisyoncu Mevlüt Ergen’in oğlu olan Sedat Ergen, evli ve 2 çocuk babasıydı. Sedat Ergen’in cenazesi önceki gün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacıbaba Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ailesi ve sevenleri taziyeleri Şekerhane Mahallesi, Hacı Hasanoğlu Apartmanı altında bulunan ikametinde kabul ediyor. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.

Muhabir: Mazlume GÖKTAŞ