Bir kelebeğin kanat çırpışıyla başlayan değişim, bu kez Alanya'da yankı buldu. "Değişim" temasıyla gerçekleştirilen Kelebek Etkisi Konuşmaları, Serenity Queen'in ev sahipliğinde Alanya'nın farklı kesimlerinden katılımcıları bir araya getirdi.

Gün boyunca devam eden etkinlikte konuşmacıların hayatlarından ve deneyimlerinden aktardıkları, salonda zaman zaman duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Aileler, eğitimciler, öğrenciler ve farklı meslek gruplarından katılımcılar, çocuklar için değişimin mümkün olduğu düşüncesinde buluştu.

ALANYA'DA DEĞİŞİMİN GÜCÜ KONUŞULDU

Önceki buluşmasında "Mücadele" temasını ele alan Kelebek Etkisi Konuşmaları, Alanya'daki etkinliğinde ise mücadelenin dönüştürdüğü hayatlara odaklandı.

"Değişim" teması etrafında bir araya gelen konuşmacılar, kendi yaşamlarından ve uzmanlık alanlarından örnekler paylaşarak katılımcılara farklı bakış açıları sundu.

Etkinlikte, çocukların korunması ve daha güvenli bir geleceğe sahip olmaları için toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER SAHNE ALDI

Kelebek Etkisi Konuşmaları kapsamında farklı alanlardan çok sayıda isim katılımcılarla buluştu.

Etkinlikte Başak Şengül, Semiha Artuç, Dr. Aslı Can, Prof. Dr. Veysi Çeri, Prof. Dr. Nevzat Alkan, Sümeyye Boyacı, Merve Güven İpekten, Özlem Gürses, Yücel Ceylan, Saadet Özkan, Cemile Yıldız, Kanber ve Evin Irmak ile Gülhan Ünlü konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, kendi deneyimlerinden yola çıkarak mücadelenin, dayanışmanın ve değişimin bireyler ile toplum üzerindeki etkilerini anlattı.

ETKİNLİĞİN GELİRİ 150 ÖĞRENCİNİN EĞİTİMİNE DESTEK OLACAK

Anlamlı buluşmanın en önemli amaçlarından biri de çocukların eğitimine katkı sağlamak oldu.

Etkinlikten elde edilen gelirin, UCİM'in burs desteği verdiği 150 öğrencinin eğitim bursları için kullanılacağı belirtildi.

Katılımcılar, hem farklı yaşam hikâyelerine tanıklık etme hem de çocukların eğitimine destek olma fırsatı buldu.

SAADET ÖZKAN'DAN ALANYALILARA TEŞEKKÜR

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Alanya'da gösterilen dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özkan, "Alanya bize bir kez daha gösterdi ki çocukları korumak için bir araya gelen bir kent, büyük bir kanat çırpışı demektir. Bugün bu salonda atılan her adım, burs verdiğimiz 150 öğrencimizin eğitimine dokunacak. Bize kapılarını açan ve ev sahipliği yapan Serenity Queen'e, sahneye çıkan tüm konuşmacılarımıza, desteğini esirgemeyen sponsorlarımıza ve salonu dolduran Alanyalılara yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KELEBEK ETKİSİ ALANYA'DAN YAYILMAYA DEVAM EDECEK

Gün boyunca paylaşılan deneyimler ve yaşam hikâyeleri, katılımcılara değişimin bireysel adımlarla başlayabileceğini bir kez daha hatırlattı.

Etkinliğin sonunda katılımcıların zihninde "Ben değişimin neresindeyim?" sorusu yer etti.

Çocukların geleceği için dayanışmanın önemini vurgulayan Kelebek Etkisi Konuşmaları, Alanya'da güçlü bir farkındalık mesajıyla sona erdi.