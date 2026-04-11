Türkiye ile Uganda arasında diplomatik ipler geriliyor. Uganda Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve Özel Harekat Komutanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya üzerinden Ankara'yı doğrudan hedef alan eşi görülmemiş açıklamalara imza attı. Sorunların çözülmemesi durumunda bütün diplomatik köprülerin atılacağını ilan eden Kainerugaba'nın bu ani çıkışı, uluslararası uçuş ağlarına ve dış politikalara duyarlı olan Alanya kamuoyunda da yakından takip ediliyor.

İLİŞKİLER KOPABİLİR: 30 GÜNLÜK ŞOK ÜLTİMATOM

Ugandalı komutanın mesajları, iki ülke arasında perde arkasında yaşanan gerilimi gün yüzüne çıkardı. Beklentilerinin boşa çıktığını savunan Kainerugaba, "Asıl sorun Türkiye!" diyerek rest çekti. Verilen 30 günlük sürenin ardından tüm diplomatik bağların sıfırlanacağı ve havayolu ulaşımının engelleneceği yönündeki tehdit, küresel turizm rotalarına entegre Alanya gibi bölgelerde olası ulaşım ve vize yansımaları ihtimaliyle dikkat çekti.

SOMALİ ÜZERİNDEN AĞIR İTHAMLAR

Diplomatik krizi tırmandıran sözler sadece büyükelçilikler düzeyinde kalmadı. Somali'deki askeri geçmişini hatırlatan Özel Harekat Komutanı, Türkiye'nin Afrika boynuzundaki varlığına yönelik tartışmalı ifadeler kullandı. 2007-2011 yılları arasında Mogadişu'da tek başına savaştığını, o süreçte sadece Amerika, İngiltere ve Fransa'dan destek aldıklarını iddia eden Kainerugaba, Türkiye'nin 2011'den sonra aniden ortaya çıktığını belirtti. Komutanın, Türk yetkililer için "Sanırım çukurlarda saklanıyorlardı" şeklindeki yakışıksız ithamı krizin boyutunu daha da derinleştirdi. Gözler şimdi Ankara'nın bu sert ültimatoma vereceği resmi yanıta çevrildi.