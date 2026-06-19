AK Parti Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Nazım Dere, Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, ödeme güçlüğü yaşayan mükellefler için önemli avantajlar sağlandığını söyledi.

Yeni uygulamaya göre kamu borçlarının ertelenmesinde uygulanan yıllık tecil faiz oranı yüzde 39'dan yüzde 29'a indirildi. Ayrıca belirli şartları taşıyan borçlar için 72 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.

Dere, son dönemde artan finansman maliyetleri ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle zorlanan esnaf, işletme sahipleri ve vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurular kapsamında, vergi daireleri tarafından takip edilen kamu alacaklarının önemli bir kısmı uygun koşullarla yeniden yapılandırılabilecek. Başvuruların vergi daireleri ile dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi.

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de teminat şartı oldu. Buna göre 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. Daha yüksek tutarlı borçlarda ise belirlenen sınırı aşan bölüm için teminat istenecek.

Mehmet Nazım Dere, uygulamanın üretim, istihdam ve yatırım faaliyetlerinin devamlılığı açısından önem taşıdığını ifade ederek, kamu borcu bulunan mükelleflerin son başvuru tarihini beklemeden işlemlerini tamamlamalarının faydalı olacağını söyledi.

Kaynak: AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı Açıklaması, Resmî Gazete.