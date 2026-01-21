Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Nöroloji profesörünün "aslında veteriner olduğu" yönündeki akılalmaz iddialar, resmi makamların devreye girmesiyle çürütüldü. Alanya kamuoyunu meşgul eden ve sağlık camiasında tedirginlik yaratan "sahte diploma" söylentisinin, tamamen asılsız olduğu ve başarılı çalışmalara gölge düşürmek isteyenlerce üretildiği ortaya çıktı.

REKTÖR YÖK İLE GÖRÜŞTÜ: CEVAP NET

Konunun gündeme gelmesiyle birlikte ALKÜ Rektörlüğü derhal harekete geçti. Edinilen bilgilere göre Rektörlük, iddiaların doğruluğunu teyit etmek için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile şifaen bir görüşme gerçekleştirdi. YÖK kaynaklarından alınan cevap, Alanya’daki bilgi kirliliğine son noktayı koydu. YÖK’ün, söz konusu profesörün belgelerinde hiçbir sorun olmadığını ve iddiaların tamamen asılsız olduğunu Rektörlüğe ilettiği öğrenildi. Konuyla ilgili detaylı resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

PROFESÖRDEN TOKAT GİBİ CEVAP: "BAŞARIMIZDAN KORKUYORLAR"

YÖK'ten gelen "temiz" bilgisinin ardından, iftiraların odağındaki Nöroloji profesörü de sessizliğini bozarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Hakkındaki karalama kampanyasının nedenini Alanya’daki bilimsel yükselişe bağlayan profesör, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de eşi benzeri olmayan nörolojiyle ilgili çalışmalara imza atıyoruz. Birileri bu çalışmalardan ve başarılardan rahatsız olmuş olabilir. Haksız bir suçlamayla karşılaştığım için son derece üzgünüm.”

"BENİMLE UĞRAŞANLARA HESAP SORACAĞIM"

İddiaların şahsına yönelik planlı bir saldırı olduğunu vurgulayan profesör, geri adım atmayacağını ve hukuki sürecin başlayacağını duyurdu. Kendisiyle uğraşan odakların kim olduğunu bildiğini ima eden başarılı akademisyen, sözlerini şöyle noktaladı:

“Hakkımda söylenenler kesinlikle asılsızdır ve yalandır. Benimle uğraşan, önümü kesmeye çalışanlar var. Onlara hukuk önünde tek tek hesap soracağım. Kimse Alanya’nın ve şahsımın başarısını bu kirli iftiralarla lekeleyemez.”