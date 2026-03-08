Alanya’da evlilik hazırlığı yapan gençler için önemli bir sosyal destek programı açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan yeni uygulamaya göre, evlenme hazırlığında olan ve gerekli şartları karşılayan çiftlere 500 bin TL’ye kadar maddi destek sağlanacak. Program kapsamında başvurular 14 Mart 2026 tarihinden itibaren e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

BAŞVURULAR SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN

Destekten yararlanmak isteyen çiftlerin başvurularını yalnızca e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Yetkililer, başvuru sürecinde istenen belgelerin eksiksiz şekilde sisteme yüklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Başvurular değerlendirilirken çiftlerin evlenme niyetini resmi olarak belgelemeleri şartı aranacak. Belgelerde eksiklik ya da yanlış bilgi bulunması durumunda başvurular geçersiz sayılabilecek.

ÖDEMELER TEK SEFERDE YAPILACAK

Başvurusu onaylanan çiftlere yapılacak 500 bin TL destek ödemesi, ilgili kişilerin banka hesaplarına tek seferlik transfer şeklinde aktarılacak. Programın, özellikle evlilik hazırlığı sürecinde artan maliyetler karşısında genç çiftlere önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

ALANYA’DA GENÇ ÇİFTLER İÇİN DESTEK

Yetkililer, programın özellikle turizm kenti Alanya’da yaşayan gençlerin evlilik öncesi maddi yükünü hafifletmeye katkı sunmasını amaçladığını ifade ediyor. İlçe genelinde faaliyet gösteren sosyal destek birimleri de başvuru süreci ve gerekli belgeler konusunda çiftlere rehberlik edecek. Bakanlık, uygulamanın sosyal devlet anlayışı kapsamında hayata geçirildiğini ve gençlerin evlilik öncesi ekonomik yükünü azaltmayı hedeflediğini vurguladı. Destek programıyla birlikte Alanya’da evlilik hazırlığı yapan birçok genç çiftin süreci daha rahat planlayabilmesi bekleniyor.