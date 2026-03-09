ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) vatandaşların bilinçlenmesine yönelik proje ve çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Yeşilay Haftası kapsamında ALKÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ALKÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından iki etkinlik düzenlendi. İlk etkinlik ortaokul öğrencilerine yönelik olan “Kontrol Kimde? Sende mi? Ekranda mı?” isimli olurken ikinci etkinlik ise Alanya Oba Mahallesi sahilinde yapılan izmaritlerin toplandığı “Bağımlılığın İzlerini Temizliyoruz” adlı etkinlik oldu.

EKRAN BAĞIMLILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

ALKÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bilim İletişimi Ofisi’nin Bilim Kafe ve etkinliği kapsamında yapılan ilk program ALKÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dijle Ayar tarafından Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu öğrencilerine yönelik oldu. “Kontrol Kimde? Sende mi? Ekranda mı?” isimli etkinlikte Doç. Dr. Dijle Ayar, öğrencilere ekran ve dijital bağımlılıkla ilgili önemli bilgiler verdi. Tüm dünyada dijital ve ekran bağımlılığının hızla yükseldiğini belirten Doç. Dr. Ayar, ülkemizde de bu oranın yüksek olduğuna dikkat çekti. Erkan bağımlılığının önüne geçilmesi için çalışmaların başladığını söyleyen Doç. Dr. Ayar, bağımlılığın en aza indirilmesi için ailelerle kurumların birlikte hareket ettiğinin altını çizdi. Öğrencileri bilgilendirirken aynı zamanda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Ayar, bu konuda en büyük sorumluğun kişinin kendisinde olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ayar’ı yoğun ilgiyle dinleyen öğrenciler dijital bağımlılıkla ilgili merak ettiklerini de sordular. Etkinlik soru cevap eşliğinde devam etti. Etkinlik, Doç. Dr. Dijle Ayar ve Okul Müdürü Mehmet Uyar’a teşekkür belgesi verilmesiyle son buldu.

BAĞIMLILIĞIN İZLERİ TEMİZLENDİ

Bir diğer etkinlik yine ALKÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi, ALKÜ Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu ile Bilim İletişimi Ofisi tarafından Alanya Oba Mahallesi sahilinde yapıldı. “Bağımlılığın İzlerini Temizliyoruz” isimli etkinlikte sahilde izmarit toplama ve psikodrama etkinliği yapıldı. Merkez Müdürü Doç. Dr. Dijle Ayar ile Genç Yeşilay Topluluğu Danışmanı ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Candan Terzioğlu öğrencilere ve vatandaşlara yönelik etkinlikte bağımlılık türlerine dikkat çekildi. Yapılan etkinlikte ilk başta bağımlılığın zararları anlatıldıktan sonra boyalarla bağımlılığı anlatan resimler yapıldı. Daha sonra sahilde izmarit ve çöp toplanarak bağımlılığa dikkat çekildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN