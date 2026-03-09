Karşılaşmaya etkili başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ilk seti 25-22, ikinci seti ise 25-23 kazanarak maçta 2-0'lık avantajı yakaladı. Taraftarının desteğini arkasına alan Alanya Belediyespor, ilk iki sette ortaya koyduğu mücadeleyle galibiyet için önemli bir fırsat yakaladı. Ancak üçüncü setten itibaren oyunda dengeyi kuran İstanbul Gençlik Spor, bu seti 25-20 kazanarak farkı bire indirdi. Dördüncü sette de etkili oyununu sürdüren konuk ekip, 25-19'luk skorla durumu 2-2'ye getirdi ve mücadeleyi karar setine taşıdı. Büyük çekişmeye sahne olan tie-break setinde üstünlüğü ele geçiren İstanbul Gençlik Spor, 15-10'luk skorla seti ve maçı 3-2 kazanarak Alanya'dan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından On Hotels Alanya Belediyespor'un galibiyet hasreti devam etti. Akdeniz temsilcisi, Efeler Ligi'nde iç sahada üst üste dördüncü, toplamda ise beşinci maçından da galibiyet çıkaramadı. Cemali AYDINOĞLU
Alanya Belediyespor evde yok 2-3
SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, sahasında İstanbul Gençlik Spor'u konuk etti. 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz, 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine 3-2 mağlup oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
