AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İsrail–ABD ve İran arasındaki gerilimin küresel bir savaşa dönüşebileceğini belirterek “3. Dünya Savaşı’nın ayak sesleri duyuluyor” dedi.

Orta Doğu’da hızla tırmanan gerilim dünya gündeminin ilk sırasına yerleşirken, Türkiye’de de bu gelişmelerin olası etkileri tartışılıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla birlikte bölgede oluşan tabloya dikkat çekerek küresel ölçekte ciddi bir risk oluştuğunu söyledi.

Şanlıurfa’da partisinin il başkanlığını ziyaret eden Yayman, yaptığı açıklamada “3. Dünya Savaşı’nın ayak sesleri duyuluyor” ifadesini kullandı.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM DÜNYAYI ENDİŞELENDİRİYOR

Son günlerde ABD ve İsrail’in İran hedeflerine yönelik saldırıları, İran’ın ise bölgedeki askeri üsleri ve stratejik noktaları hedef alan karşı hamleleri Orta Doğu’da tansiyonu ciddi şekilde yükseltti. Uzmanlar, bu gerilimin yalnızca bölgesel bir kriz olmaktan çıkıp küresel bir çatışmaya dönüşme riski taşıdığına dikkat çekiyor.

Yayman da bu tabloya işaret ederek Türkiye’de birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. “İsrail ve Amerika’nın İran’a saldırmasıyla birlikte Türkiye’deki dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu daha net görüyoruz” diyen Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği “iç cepheyi güçlendirme” vurgusunun bu süreçte daha da anlam kazandığını ifade etti.

Bölgedeki gelişmelerin yalnızca askeri bir kriz olmadığını belirten Yayman, enerji yolları, ticaret hatları ve küresel ekonomi üzerinde de ciddi etkiler oluşabileceğini söyledi.

“TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ LİDERLİĞE İHTİYACI VAR”

Yayman, Türkiye’nin çevresinin adeta bir “ateş çemberine” dönüştüğünü belirterek, böyle bir dönemde güçlü siyasi liderliğin önemine dikkat çekti.

“Bölgemizde yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin güvenli ve istikrarlı bir yönetim altında olmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” diyen Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tecrübesinin bu süreçte kritik olduğunu savundu.

Yayman, “Türk milletinin Cumhurbaşkanımızın birikimine ve liderliğine ihtiyacı var. Türkiye’yi bu ateş çemberinden çıkarabilecek liderliğin Recep Tayyip Erdoğan’da olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVLET PROJESİ”

Yayman konuşmasında Türkiye’nin iç güvenliği ve terörle mücadele politikalarına da değindi. “Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir” diyen Yayman, bu süreçte herhangi bir pazarlık söz konusu olmadığını ifade etti.

Önümüzdeki dönemde sürecin hızlanacağını belirten Yayman, Türkiye’nin hem iç güvenliğini güçlendirmek hem de bölgesel krizlerin etkisini azaltmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİ

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Yayman, CHP’nin iktidara alternatif olacak güçlü bir politika ortaya koyamadığını savundu. Yayman, “AK Parti’nin rakibi aslında yine AK Parti’dir. Biz kendi hedeflerimizi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Programın ardından Yayman, Şanlıurfa’da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine ve vefa iftarına katıldı. Programda partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Toplantıya AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, milletvekilleri Asuman Cevahir Yazmacı ve Faruk Aytek ile partililer katıldı.