Programın ilk duraklarından biri, Yönetim Kurulu Üyesi Harun Arslan’ın babası ve önceki dönem İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Arslan oldu. Arslan Fidancılıkta gerçekleşen ziyarette, bölgedeki tarımsal faaliyetler ve yerel talepler üzerine istişarelerde bulunuldu.

​GÜNEY VE SOĞUKPINAR MAHALLELERİNDE GÖNÜL KÖPRÜLERİ

​Milletvekili Çokal, saha çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerine büyük önem verdi. Güney Mahallesi’nde iftar öncesi mahalle sakinleriyle buluşan Çokal; İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan ve Mahalle Başkanı Mehmet Yılmaz ile vatandaşların taleplerini dinledi. Programın devamında Soğukpınar Mahallesi’ne geçen Çokal, burada hasta ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla yakından ilgilendi.

​Günün sonunda İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’nın iş yerine nezaket ziyaretinde bulunan Milletvekili Çokal, teşkilat içi birlik ve beraberlik mesajı verdi. Çokal, "Alanya İlçe Başkanımız Mehmet Şarani Tavlı ve kıymetli ailesini iş yerlerinde ziyaret ettik. Sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

​