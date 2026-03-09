20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca kişi tatilin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala en çok sorulan sorulardan biri yine aynı: “Bayram tatili 9 gün olacak mı?” Özellikle şehir dışına çıkmayı planlayan vatandaşlar, tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını öğrenmek için hükümetten gelecek açıklamayı bekliyor.

Bayramın bu yıl 20 Mart Cuma günü başlaması, tatilin uzatılması ihtimalini tartışmaya açtı. Ancak şu ana kadar tatilin 9 güne çıkarıldığına dair resmi bir duyuru yapılmadı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi karar veya bakanlık açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle kamu çalışanları ve özel sektör için tatilin kaç gün olacağı netlik kazanmış değil.

Kulislerde konuşulan ihtimallerden biri, bayramın cuma günü başlaması nedeniyle ek bir idari izin verilmemesi. Bu durumda tatil süresi bayram günleriyle sınırlı kalabilir. Ancak nihai kararın Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların açıklamasıyla netleşmesi bekleniyor.

Alanya’da da turizm ve ulaşım sektöründe çalışan birçok kişi tatilin süresini yakından takip ediyor. Özellikle bayram döneminde şehir dışına çıkmayı düşünenler bilet ve rezervasyon planlarını bu karara göre yapmayı planlıyor.

Birçok kişi şimdiden otobüs ve uçak fiyatlarına bakmaya başladı ama… Net karar gelmeden kimse tam anlamıyla plan yapamıyor.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2026 yılı için Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. Günü

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ise önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak.