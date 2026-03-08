Alanya Sugözü Mahallesi’nde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi boğazından ve kolundan bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganın olay sonrası izleyici gibi davranarak kalabalığa karıştığı ortaya çıktı.

Olay, Alanya Sugözü Mahallesi’nde El Aksa Cami çaprazındaki kaldırımda meydana geldi. İddiaya göre iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan biri yanında bulunan bıçakla diğer kişiye saldırdı. Boğazından ve kolundan yaralanan kişi çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN KALABALIĞA KARIŞTI

Olayın ardından saldırganın yakalanmamak için olay yerinde izleyici gibi davranarak kalabalığın arasında beklediği öğrenildi. İlk etapta kendisinin saldırgan olmadığını öne süren zanlı, çevrede bulunan vatandaşların ısrarı üzerine polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri sonrası şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MAHALLEDE KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Olayın yaşandığı bölgede kısa süreli panik yaşandı. Özellikle cami çevresinde bulunan vatandaşlar kavga sonrası büyük şaşkınlık yaşarken, yaralının sağlık durumuna ilişkin hastaneden gelecek açıklama bekleniyor.

Mahalle sakinlerinden biri, “Bir anda bağrışma oldu. Sonra yere düşen birini gördük. Ambulans çok hızlı geldi ama herkes bir süre ne olduğunu anlamaya çalıştı” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavganın çıkış nedeni araştırılıyor.