İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine yönelik yürütülen dev yolsuzluk soruşturmasında beklenen gün geldi ancak mahkeme salonunda tansiyon bir anda fırladı. Aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanıklı tarihi dava, Silivri cezaevi yerleşkesinde gerilimli bir başlangıca sahne oldu. Türkiye gündemini sarsan ve Alanya kamuoyu tarafından da dikkatle izlenen yargılamanın ilk gününde şok bir gelişme yaşandı.

DURUŞMADA BEKLENMEDİK TEPKİ

Tam bir yıl aradan sonra başlayan ve İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle gözler sürecin nasıl ilerleyeceğine çevrilmişti. Ancak daha sürecin en başında, Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme heyetinden söz talep etmesi üzerine hakimin duruşma salonunu aniden terk etmesi büyük bir kriz yarattı.

REKOR HAPİS CEZASI MASADA

Sanık sayısı bakımından Türk siyasi ve hukuki tarihinin en kapsamlı dosyalarından biri olarak nitelendirilen yargılamada, suçlamaların boyutu da dudak uçuklatıyor. İmamoğlu hakkında tam 142 farklı eylem gerekçe gösterilerek 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Kimlik tespitleri ve iddianame özetinin okunmasıyla devam etmesi beklenen kritik süreçte, İmamoğlu’nun savunmasını en son yapacağı öğrenildi. Siyasi arenadaki dengeleri sarsabilecek potansiyele sahip bu dev dava, Alanya’daki yerel siyaset ve kamuoyu tarafından da yakından mercek altına alınmış durumda.