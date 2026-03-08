​Alanya Kudüs Bilinci ve Kardeşlik Derneği, Gazze’de yaşanan insani dramı unutturmamak ve mukaddes bölgelerin manevi iklimini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla 3 gün sürecek özel bir etkinlik takvimi hazırladı.

Etkinliğin detaylarını bizzat paylaşan Dernek Başkanı Önder Macit, toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti.

​"VAHYİN İNDİĞİ ÜÇ MÜBAREK ŞEHRİ GÖNÜLLERE TAŞIYORUZ"

​Başkan Macit: "Vahyin yeryüzüne indiği o üç mübarek şehrin ruhunu ve Gazze’deki kardeşlerimizin onurlu mücadelesini Mahmutlar’ın kalbine taşıyoruz. Amacımız, kutsal değerlerimizi halkımıza daha yakından tanıtmak ve içinde bulunduğumuz bu mübarek günlerin manevi iklimini dayanışma ruhuyla taçlandırmaktır. Açacağımız Gazze Destek Çadırı ve Fotoğraf Sergimizle, hem bir farkındalık oluşturacak hem de Gazze’deki mazlumların yalnız olmadığını haykıracağız."

​Halkın yoğun katılımının beklendiği programın detaylarını aktaran Macit, etkinliğin sabahın erken saatlerinden gece geç vakitlere kadar ziyarete açık olacağını belirtti:

​Etkinlik,9- 10- 11 Mart tarihlerinde Mahmutlar Saat Kulesi karşısında

​09.30 – 22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.