ALANYA 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahammed M. jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmada, hayatını kaybeden Mustafa Aslan’ın babası Özgür Aslan, taraf avukatları, iki tanık ve başka bir suçtan tutuklu bulunan Hayrettin hazır bulundu.

‘YERDEYKEN KAFASINA TEKME ATTI’

Olayın tanıklarından ve Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde başka bir suçtan tutuklu bulunan Hayrettin, duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlanarak ifade verdi. Hayrettin, olay gecesi restoranda başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü belirterek, “Mustafa Aslan ile ‘Uzay’ lakaplı Azeri Mahammed kavga etmeye başladı. Mustafa’nın elinde bıçak vardı, Mahammed’in elinde ise cam parçası vardı. Ayırmaya çalıştım. Mustafa’nın boynundan kan akıyordu ve yere düştü. Kanı durdurmak için tampon yapmaya çalıştım. O sırada yerdeyken Mahammed’in Mustafa’nın kafasına tekme attığını gördüm. Kimse ayırmadı, Mahammed uzaklaştı. Ambulansı yaklaşık 1,5 saat bekledik. Ben insanlık görevimi yaptım” dedi.

‘OĞLUMA DEFALARCA VURMUŞ’

Duruşmada söz alan Mustafa Aslan’ın babası Özgür Aslan ise sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Aslan, “Oğlumu öldürdüğü yetmediği gibi yerdeyken kafasına tekme attığı kamerada görülüyor. Hastanede hemşireler bana boynundaki atardamara defalarca vurulduğunu söyledi. Bu nasıl bir kin, nasıl bir nefret? En ağır cezayı almasını istiyorum. Yüce Türk adaletine güveniyorum” diye konuştu.

‘KENDİMİ KORUDUM’

Sanık Mahammed M. ise tanık ifadelerini kabul etmediğini belirterek, “Ben kendimi korudum” şeklinde savunma yaptı. Mahkeme heyeti, “kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılanan Azerbaycan uyruklu sanık Mahammed M.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşma 5 Mayıs tarihine ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 17 Haziran 2025’te Alanya’nın Çarşı Mahallesi, Barlar Sokağı’nda meydana geldi. İddiaya göre barda çalışan Azerbaycan uyruklu Mahammed M. ile başka bir barda çalışan Mustafa Aslan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahammed M., yerden aldığı kırık cam şişe parçasıyla Mustafa Aslan’ı boynundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mustafa Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mahammed M., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (Mehmet AL – ÖZEL HABER)

