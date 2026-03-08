Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sokakta oynayan 8 yaşındaki çocuk sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan olay, sahipsiz köpek tartışmasını bir kez daha gündeme getirdi. Ekmel Mahallesi'nde sokakta oynayan yaklaşık 8 yaşındaki bir çocuk, aniden etrafını saran sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Çevrede bulunanların anlatımına göre çocuk bir anda köpeklerden kaçmaya başladı. Koşarak uzaklaşmayı başarsa da ayağından yaralandı. Küçük çocuk kısa süre sonra ailesi tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

AYAĞINDA ISIRIK İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan ilk müdahalede çocuğun ayağında köpek ısırığına bağlı yaralar olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mahalle sakinleri ise olay sonrası bölgede sahipsiz köpeklerin sık sık dolaştığını ve özellikle çocukların tedirgin olduğunu söylüyor. Sokakta oynayan çocuklar için risk oluştuğunu anlatan bazı vatandaşlar, yetkililerin önlem almasını istiyor.

Biri “Çocuklar her gün burada oynuyor. Bugün kurtuldu ama yarın ne olur bilmiyoruz” dedi.

Aslında mahallede akşam saatlerinde köpeklerin daha kalabalık gezdiğini söyleyenler de var. Bazıları çöplerden beslendiklerini, bazıları da yeni yavruların ortaya çıktığını anlatıyor. Net bir şey söylemek zor.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan Gazipaşa’da çocuğa köpek saldırısı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çocuğun köpeklerden kaçmaya çalıştığı anlar dikkat çekiyor.

Gazipaşa’da yaşanan bu olayın ardından bölgede sahipsiz köpek sorununun yeniden tartışılmaya başlanması bekleniyor.

Kısa bir an. Birkaç saniye. Sonra herkes koşmaya başladı.

Olayla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.