Turizmin başkenti Alanya’da vatandaşların yüzünü güldüren ılık ve parçalı bulutlu hava, yerini sert bir değişime bırakmaya hazırlanıyor. Meteorolojik tahminlere göre, bugün (Çarşamba) görülen güneş, yaklaşan yağışlı sistem öncesi son sakin gün olacak. 21 Ocak Çarşamba günü 16 dereceye kadar çıkan sıcaklık ve parçalı bulutlu gökyüzü, vatandaşlara dışarıda vakit geçirmek için son fırsatı sunuyor. Ancak Perşembe sabahından itibaren atmosferin dengesi tamamen değişiyor.

PERŞEMBE GÜNÜ ŞİMŞEKLER ÇAKACAK

Haftanın en kritik uyarısı Perşembe günü için yapıldı. 22 Ocak Perşembe günü Alanya semalarında gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle açık alanda çalışanlar ve trafikte olacak sürücüler için "dikkatli olun" uyarısı yapıldı. Perşembe günü rüzgarın hızı saatte 23 kilometreye kadar çıkarken, nem oranı yüzde 80’leri bulacak. Ani bastıracak yağışların günlük yaşamı ve şehir içi ulaşımı olumsuz etkileme riski bulunuyor.

HAFTA SONU PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Yağışlı sistem sadece bir günle sınırlı kalmayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Alanya tam anlamıyla yağmura teslim olacak.

Cuma: Rüzgarın hızı saatte 24 kilometreye ulaşarak haftanın en rüzgarlı günü yaşanacak.

Cumartesi: Nem oranı yüzde 91 seviyesine fırlayarak bunaltıcı bir hava oluşturacak, yağışlar aralıksız sürecek.

Pazar: Haftanın son günü de yağmurlu geçerken, en düşük sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükselmesi "ılık ama ıslak" bir hafta sonuna işaret ediyor.