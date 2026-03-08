Orta Doğu’da tırmanan savaş gerilimi Antalya ve Alanya turizmini de etkilemeye başladı. Turizmci Adviye Bergemann, özellikle son günlerde bazı rezervasyon iptallerinin geldiğini açıkladı.

Orta Doğu’da büyüyen savaş gerilimi, Türkiye’nin turizm merkezlerinden Antalya ve Alanya turizmi üzerinde de etkisini göstermeye başladı. Turizm sektöründe faaliyet gösteren AIDA Tours’un kurucusu Adviye Bergemann, sektörde iptal telefonlarının gelmeye başladığını söyledi.

Bergemann, turizmin doğası gereği son derece hassas bir sektör olduğunu vurgulayarak, bölgede yaşanan jeopolitik gelişmelerin turizm hareketlerini doğrudan etkilediğini ifade etti.

ALANYA VE ANTALYA TURİZMİNDE İLK İPTALLER GELDİ

Turizm sektörünün küresel gelişmelere hızlı tepki verdiğini belirten Bergemann, özellikle son günlerde bazı rezervasyon iptalleriyle karşılaştıklarını söyledi.

“Turizm sektörü doğası gereği çok kırılgan. Orta Doğu’daki gerilim Antalya ve Alanya turizmini etkiliyor. Ciddi telefonlar alıyoruz ve bazı iptaller yaşanıyor. Ancak krizler geçtikten sonra sektör genelde hızlı şekilde toparlanabiliyor” dedi.

Turizm sektöründe çalışan bazı işletmeciler de özellikle savaş haberlerinin Avrupa pazarında tedirginlik yarattığını, ancak henüz büyük çaplı iptallerin görülmediğini ifade ediyor.

Bir turizm çalışanı konuşurken şöyle dedi: “Telefonlar gelmeye başladı ama henüz büyük bir dalga yok. İnsanlar bekliyor. Bakalım birkaç gün sonra tablo nasıl olacak.”

Aslında Alanya’da sezon hazırlıkları başlamıştı. Otellerde personel alımı konuşuluyor, sahilde sezon planları yapılıyordu. Tam o sırada savaş haberleri üst üste gelince sektör biraz duraksadı gibi…

TÜRKİYE LÜKS TURİZMDE YÜKSELİYOR

Bergemann, Türkiye’nin son yıllarda turizmde önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek lüks turizm destinasyonu Türkiye algısının güçlendiğini söyledi.

2014 yılında kurdukları “Lux in Türkiye” platformuyla Türkiye’yi yüksek gelir grubuna tanıttıklarını anlatan Bergemann, dünya genelinden turizm liderlerini Türkiye’ye davet ettiklerini ifade etti.

“Bugün Türkiye’de dünya çapında markalar ve ürünler varsa bunun oluşmasında bu platformun da önemli katkısı oldu” diye konuştu.

YENİ LÜKS TURİZM ANLAYIŞI DEĞİŞİYOR

Turizmde lüks kavramının artık yalnızca pahalı oteller anlamına gelmediğini söyleyen Bergemann, yeni dönemde deneyim odaklı turizmin öne çıktığını belirtti.

“Yeni lüks artık ulaşılamayan deneyimler. İnsanların kendini özel hissettiği destinasyonlar. Türkiye bu konuda çok güçlü bir potansiyele sahip” dedi.

Türkiye’nin tarih, kültür, gastronomi ve deniz turizmi açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu belirten Bergemann, özellikle Antalya ve Alanya lüks turizm potansiyeli açısından dikkat çekici destinasyonlar arasında yer aldığını söyledi.

TURİZMDE GELECEK: EĞİTİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bergemann’a göre Türkiye turizminin önündeki en önemli başlıklardan biri eğitim. Özellikle yabancı dil konusundaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

“Bu kadar büyük bir turizm ülkesi olmamıza rağmen hâlâ yabancı dil konusunda sorun yaşanması büyük bir eksiklik. Bunun yanında misafirperverlik kültürünü korumalı ve sürdürülebilir turizm anlayışını güçlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Turizm sektöründe çalışanların söylediği tek bir şey var: savaş haberleri bitsin, insanlar tekrar seyahat planı yapmaya başlasın. Çünkü turizm bazen bir gecede durabiliyor…