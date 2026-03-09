ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın uzama ihtimali küresel piyasaları sarstı. Petrol fiyatı sert yükseldi, borsalar düştü, altın ve kriptoda satış dalgası başladı.

Orta Doğu’da devam eden savaşın küresel ekonomiye etkileri giderek büyüyor. Haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda sert hareketler yaşandı. Brent petrol fiyatının yüzde 27’ye varan yükselişle 119,50 doları test etmesi, piyasalarda “kara pazartesi” endişesini yeniden gündeme taşıdı.

Savaşın uzayabileceği yönündeki beklentiler yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasına yol açtı. Küresel piyasalarda ekranlar kırmızıya dönerken yatırımcıların önemli bölümünün nakde yöneldiği görülüyor.

PETROL FİYATLARI SON YILLARIN ZİRVESİNDE

Asya piyasalarının açılışında enerji fiyatları sert yükseldi. Brent petrol ilk işlemlerde yüzde 27 artarak 119,50 dolara kadar çıktı. ABD ham petrolü ise yaklaşık yüzde 30’luk yükselişle 119 dolar seviyesini gördü.

Türkiye saatiyle sabah saatlerinde fiyatlar bir miktar geri çekilse de Brent petrol 115 dolar civarında, ABD ham petrolü ise 114 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etti.

Enerji piyasalarındaki bu sert yükselişin, özellikle petrol tedarik yolları üzerindeki risklerden kaynaklandığı belirtiliyor.

ASYA BORSALARINDA SERT DÜŞÜŞ

Savaşın piyasalara yansıması sadece enerji fiyatlarıyla sınırlı kalmadı. Asya borsalarında da sert satış dalgası görüldü.

Japonya’nın Nikkei endeksi ve Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 7’nin üzerinde düşüş yaşayarak haftaya sert kayıplarla başladı.

Avrupa tarafında da vadeli işlemler negatif seyrediyor. Avrupa’nın önemli göstergelerinden biri olan Euro Stoxx 600 endeksi yaklaşık yüzde 2,7 düşüş gösterdi.

ABD piyasalarında ise S&P 500 vadeli işlemleri sabah saatlerinde yüzde 2’nin üzerinde değer kaybı yaşadı.

ALTIN VE KRİPTO PARALARDA GERİ ÇEKİLME

Piyasalarda yaşanan belirsizlik güvenli liman olarak bilinen bazı varlıklarda da satış getirdi. Ons altın sabah saatlerinde yüzde 2,25 düşüşle 5.055 dolar seviyesine kadar geriledi.

Türkiye’de gram altın fiyatı da 7.170 TL seviyelerine kadar çekildi. Gümüşün ons fiyatı ise yaklaşık 83 dolar civarında işlem gördü.

Kripto para piyasasında da dalgalanma yaşandı. Bitcoin 66 bin dolar seviyesine kadar geriledikten sonra sınırlı toparlanma gösterdi.

“UZUN SAVAŞ” ENDİŞESİ PİYASALARI SARSTI

Enerji tedarikinde yaşanabilecek olası aksaklıklar yatırımcıların en büyük kaygısı olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki sert yükselişin küresel enflasyonu yeniden yukarı çekebileceğini belirtiyor.

Bu nedenle yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak nakde yönelme eğilimi gösterdiği ifade ediliyor.

Bir ekonomist sabah saatlerinde “piyasada ciddi bir belirsizlik var” dedi. Ardından kısa bir duraksama…

Çünkü savaşın ne kadar süreceğini şu an kimse bilmiyor.

Küresel piyasalarda gözler şimdi Orta Doğu’daki gelişmelere çevrilmiş durumda.