ALANYA Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde hayata geçirilen ve Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen mazbata törenine; Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Genel Sekreter Haydar Uyar, Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kazım Arı ve projeye katılmaya hak kazanan genç meclis üyeleri katıldı. Törenin sonunda genç üyelere mazbataları, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından takdim edildi.

GENÇLER 3 AY BOYUNCA MECLİS DENEYİMİ YAŞAYACAK

Proje kapsamında seçilen gençler, üç ay boyunca belediye meclisinin çalışma sistemini bizzat uygulayarak öğrenecek. Simülasyon çerçevesinde komisyon çalışmalarına katılacak olan gençler; kentle ilgili konuları değerlendirecek, fikirlerini paylaşacak ve çözüm önerileri geliştirecek. Temsili meclis toplantılarında gündem maddeleri görüşülerek karar alma süreçleri tamamen gençler tarafından yürütülecek. Proje ile gençlerin kent yönetimine dair farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

BAŞKAN ÖZÇELİK: “GENÇLERİN FİKİRLERİ KENTLERİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİR”

Törende konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, gençlerin yerel yönetim süreçlerine katılımının büyük değer taşıdığını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Yerel yönetimler, kent yaşamını doğrudan etkileyen kararların alındığı en önemli demokratik kurumlardır. Bu proje sayesinde gençlerimiz, belediye meclisinin nasıl çalıştığını yakından deneyimleme fırsatı bulacak. Gençlerin fikirleri ve enerjisi kentlerin geleceğini şekillendirir.”

ÖZCAN: “KENT KONSEYLERİ ORTAK AKLIN BULUŞTUĞU PLATFORMDUR”

Kent konseylerinin katılımcı demokrasi açısından üstlendiği role dikkat çeken Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ise, ortak akıl vurgusu yaparak şunları söyledi: “Kent konseyleri, kentte yaşayan herkesin söz söyleyebildiği, fikir üretebildiği ve ortak aklın oluşmasına katkı sunduğu platformlardır. Gençlik Meclisimiz tarafından geliştirilen bu proje, gençlerin yerel yönetim süreçlerine katılımını güçlendiren çok değerli bir çalışmadır.”

ARI: “GENÇLER KENT İÇİN FİKİR ÜRETECEK”

Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kazım Arı da projenin gençlerin kent yaşamına aktif katılımını desteklediğini ifade etti. Gençlerin yalnızca izleyen değil, kent için fikir üreten bireyler olması gerektiğinin altını çizen Arı, şöyle konuştu: “Gençlerin yerel yönetim süreçlerini yakından tanımaları ve kentle ilgili konularda söz sahibi olmaları son derece önemlidir. Bu proje ile gençler belediye meclisinin işleyişini öğrenirken aynı zamanda Alanya için çözüm önerileri geliştirecek.”

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN