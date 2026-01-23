BU sezon tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkan On Hotels Alanya Belediyespor, 2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turunda Sırbistan ekibi Vojvodina'yı iki maçta da yenerek 8'li Finallere adını yazdırmıştı. Kırmızı-beyazlı takım, 2026 CEV Kupası 8'li Finaller Turu'nda eşleştiği Belçika'nın Greenyard Maaseik takımıyla ilk maçına kendi saha ve seyircisi önünde çıktı. Az sayıda sporseverin tribünden takip ettiği karşılaşmayı, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Faruk Konukçu ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray protokol tribününden izledi. 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan Avrupa müsabakasında Görüntülü Değerlendirme sistemi (GDS), uygulanmadı. Bunun yerine sahada çizgi hakemleri görev aldı. Karşılaşma çekişmeli ve keyifli bir oyunla başladı. Başa baş bir mücadele içerisinde geçen ilk setin sonda gülen taraf 25-23 ile ev sahibi ekip Alanya Belediyespor oldu. İkinci sete güçlü bir oyunla başlayan konuk ekip Greenyard, bu seti 17-25 alarak skorda 1-1'lik eşitliği yakaladı. Rakibin güçlü oyununa yanıt veremeyen Alanya Belediyespor, 32üncü seti de 18-25 kaybederken, moral ve skor üstünlüğünü elde eden Belçika ekibi Greenyard, 4'üncü seti de 20-25 alarak maçtan 3-1 galip ayrılarak rövanş için büyük bir avantaj elde etti. Rövanş 28 Ocak'ta Belçika'da oynanacak. Temsilcimizin turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan öncelikle 3-0 veya 3-1 galip gelerek maçı altın sete taşıması ve ardından oynanacak altın sette de rakibine üstünlük kurması gerekecek.

Kaynak: Haber Merkezi