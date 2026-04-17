Alanya siyasetinin tanınmış isimlerinden, AK Parti eski Mahmutlar Belde Başkanı Muhterem Anılgan, yerel yönetim ve hizmet anlayışına dair sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından "İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır" başlığıyla bir metin yayınlayan Anılgan, CHP’yi sert bir dille eleştirirken, AK Parti’nin Alanya’daki yerel politikalarına ve kurumların işleyişine yönelik de ağır ithamlarda bulundu.

"CHP MALUM AMA YA BİZİM YAPTIKLARIMIZ?"

Açıklamasına CHP’li belediyecilik anlayışını "Çöp, çukur, yolsuzluk ve hizmet yoksunluğu" üzerinden eleştirerek başlayan Anılgan, asıl bombayı kendi mahallesine batırdığı iğneyle patlattı. TEDAŞ’ın bir caminin elektrik saatini abonesi olmadığı gerekçesiyle sökmesine isyan eden Anılgan, "Bu durum CHP iktidarında olsa adamlara dinsiz, imansız demediğimizi bırakmazdık. Ben dahil!" sözleriyle samimi bir özeleştiri sundu.

ALANYA TARIMI VE ÇİFTÇİSİNE SULAMA DARBESİ

Alanya’nın doğu sulama kanallarındaki sorunlara değinen Anılgan, DSİ ve Sulama Birliği'ni hedef tahtasına koydu. Sulama kanallarının betonla kapatılmasına ve çiftçinin mağdur edilmesine tepki gösteren Anılgan, şu ifadeleri kullandı: "Neymiş efendim, parseller imarlı hale gelmiş, suya ihtiyaç kalmamış! Çiftçiler panikte. CHP’liler malzeme bulup sahiplendiler, sonra güya devreye girip açtırdık. En ayıbı da kanalın temizliğini çiftçi arkadaşlar imece usulü yaptı."

Kapalı devre sulama sistemindeki arızanın Kasım ayından beri giderilemediğini belirten Anılgan, boruların yeni geldiğini ve suyun haziran ortasında verilebileceğini duyduğunu belirterek, "O tarihten sonra geçmiş olsun Alanya tarımına!" dedi.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEKLE SİYASETÇİ OLUNMUYOR"

Hastanenin çevre düzenlemesinden yolların bozukluğuna kadar birçok yerel sorunu sıralayan Anılgan, isim vermeden yerel siyasetçilere ve yöneticilere yüklendi: "İsminin önünde bir unvan olunca ya da davetlerde boydan yakışıklı fotoğraflar çektirip paylaşınca başarı olmuyor. Başarı, halkın hayatını kolaylaştırmaktır. Reis dünyaya ayar veriyor, biz Dimçayı’nda debeleniyoruz!"

Sert açıklamalarını "Yine haddimi aştım galiba, hayırlısı olsun" sözleriyle noktalayan Anılgan’ın bu çıkışı, Alanya AK Parti teşkilatlarında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Anılgan’ın özellikle tarım ve kurumların işleyişi konusundaki "içeriden" eleştirilerinin yerel siyasetteki dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu.