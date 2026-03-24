GECEDE sahne alan Tülay Özdemir, Yusuf Eren Çelebi, Sermet Sandıkçı, Armağan Dinler ve Güvenç, seslendirdikleri eserlerle dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sundu. Türk müziğinin sevilen parçalarının yanı sıra farklı türlerden eserlerin de yer aldığı konserde, her solist kendi tarzını sahneye yansıtarak izleyicilerden büyük alkış aldı.

SALON DOLDU TAŞTI

Yoğun katılımın gözlendiği konserde, salonun büyük bölümü dolarken, izleyiciler gece boyunca şarkılara eşlik etti. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı konser, enerjik parçalarla da tempoyu yükseltti. Sahnedeki uyum ve profesyonellik, geceye ayrı bir renk kattı. Konser sonunda izleyiciler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. (Ramazan ÖZDEMİR)