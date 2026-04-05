Antalya nöbetçi eczane listesi bugün (5 Nisan 2026) için Muratpaşa ve Kepez’de açık eczaneler belli oldu. Aşağıda eczane isimleri ve adresleri yer alıyor; Konyaaltı için ise bugün paylaşılan güncel listede kayıt bulunmuyor.

Antalya merkezde “bugün nöbetçi eczane hangisi” diye arayanlar için en hızlı yöntem, bulunduğunuz mahalleye göre eczaneyi seçmek. Özellikle akşam saatlerinde hastane çevrelerindeki nöbetçi eczaneler daha çok tercih ediliyor.

Alanya’dan Antalya merkeze gidenler de bu listeyi sık kullanıyor. Hafta sonu şehir merkezine iş, ziyaret ya da sağlık için çıkan Alanyalılar için Muratpaşa ve Kepez’de nöbetçi eczane bilgisi kritik.

Bazen insanın aklına gelmiyor, “ilaç bitmiş” diye fark ediyorsun.

ANTALYA NÖBETÇİ ECZANE BUGÜN HANGİLERİ AÇIK

Antalya merkezde bugün nöbetçi eczaneler Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde listelendi. Konyaaltı ilçesi için bugün paylaşılan güncel veride nöbetçi eczane bilgisi yer almıyor.

Aşağıdaki başlıklarda “Muratpaşa nöbetçi eczane” ve “Kepez nöbetçi eczane” aramalarına uygun şekilde mahalle/semt bilgisiyle birlikte adresleri bulabilirsiniz.

MURATPAŞA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ (BUGÜN)

Muratpaşa’da bugün nöbetçi eczaneler, Soğuksu’dan Şirinyalı’ya, Güzeloba’dan Kırcami’ye uzanan geniş bir hatta dağılıyor. Bu da “Muratpaşa’da en yakın nöbetçi eczane” arayanlar için seçenekleri artırıyor.

AİLE ECZANESİ (SOĞUKSU)

Aile Eczanesi bugün Muratpaşa’da nöbetçi. Adres: Soğuksu Mah. Toroslar Cad. No:26/A, Soğuksu Aile Hekimliği Yanı.

Soğuksu çevresinde olanlar için aile hekimliği yanındaki konum, özellikle “Soğuksu nöbetçi eczane” aramalarında pratik bir tarif sağlıyor.

GÜLİN ECZANESİ (VARLIK)

Gülin Eczanesi bugün Muratpaşa’da nöbetçi. Adres: Yüzüncüyıl Cad. Era Göz Hastanesi Yanı, Varlık Mah. 172. Sok. No:15/A-B.

Era Göz Hastanesi yanı tarifi, Varlık ve çevresinde yaşayanlar için hızlı bulunabilir bir nokta. Bu bölgede “göz hastanesi yakınında nöbetçi eczane” araması da sık yapılıyor.

TUĞTEKİN ECZANESİ (SEDİR)

Tuğtekin Eczanesi bugün Muratpaşa’da nöbetçi. Adres: Sedir Mh. Gazi Bulv. Ünsal Apartmanı No:122/4, Çallı Meydan Tıp Merkezi Yanı.

Gazi Bulvarı hattı, gece geç saatlerde bile ulaşımı kolay bir güzergâh olduğu için Sedir-Çallı çevresinde nöbetçi eczane arayanlar bu noktayı not ediyor.

KAPLAN ECZANESİ (YÜKSEKALAN)

Kaplan Eczanesi bugün Muratpaşa’da nöbetçi. Adres: Yüksekalan Mah. Mevlana Cd., Üst Geçiti Geçince Cadde Üzeri Sağda.

Tarifteki “üst geçiti geçince” detayı, ilk kez gidenlerin bile cadde üzerinde eczaneyi daha rahat bulmasına yardımcı oluyor.

YEŞİLBAHÇE ECZANESİ (KIRCAMİ)

Yeşilbahçe Eczanesi bugün Muratpaşa’da nöbetçi. Adres: Kırcami Mah. Sinanoğlu Cad. 7/B, E Bebek ile Özlem Pastanesi Arası.

Kırcami bölgesinde yaşayanlar için E Bebek ve Özlem Pastanesi arası tarifi, “Kırcami nöbetçi eczane” aramasında en çok iş gören yönlendirmelerden biri.

DAMLA ECZANESİ (ŞİRİNYALI)

Damla Eczanesi bugün Muratpaşa’da nöbetçi. Adres: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Caddesi, Medicalpark Hastanesi Karşısı.

Hastane karşısı konumu nedeniyle özellikle acil ihtiyaçlarda tercih ediliyor. Şirinyalı ve Lara hattında “Medicalpark karşısı nöbetçi eczane” diye arayanlar için net bir referans.

GÜZELOBA ECZANESİ (GÜZELOBA)

Güzeloba Eczanesi bugün Muratpaşa’da nöbetçi. Adres: Güzeloba Mah. Havaalanı Cad. 2M, Migros Kavşağından Rus Okuluna Doğru.

Havaalanı yolu üzerinde olması, Antalya’ya dışarıdan gelenlerin de kolayca ulaşmasını sağlıyor. Alanya’dan havalimanına gidenler için de bu bölge tanıdık.

NOKTA ECZANESİ (YILDIZ)

Nokta Eczanesi bugün Muratpaşa’da nöbetçi. Adres: Yıldız Mah. Kazım Karabekir Cad. No:56/B.

Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki adres, “Yıldız Mahallesi nöbetçi eczane” araması yapanlar için doğrudan konum avantajı sunuyor.

KEPEZ NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ (BUGÜN)

Kepez’de bugün nöbetçi eczaneler Dokuma, Teomanpaşa, Kuzeyyaka, Güneş ve Yeşilyurt-Yeşiltepe hattında yoğunlaşıyor. Kepez Devlet Hastanesi çevresi de listede öne çıkan bölgelerden.

DUYGU ECZANESİ (ÖZGÜRLÜK)

Duygu Eczanesi bugün Kepez’de nöbetçi. Adres: Özgürlük Mah.

2666 Sokak, Kapalı Halk Pazarı Yanı, Dokuma.

Kapalı Halk Pazarı yanı tarifi, Dokuma çevresinde yaşayanların gece saatlerinde bile kolay yön bulmasına yardımcı oluyor.

ARSLAN ECZANESİ (TEOMANPAŞA)

Arslan Eczanesi bugün Kepez’de nöbetçi. Adres: Teomanpaşa Mah.

2202 Sokak No:14, Kepez Belediyesi Arkası.

Belediye arkası tarifi, Teomanpaşa’da “en yakın nöbetçi eczane” arayanlar için pratik bir referans noktası.

LOKMAN HEKİM ECZANESİ (KUZEYYAKA)

Lokman Hekim Eczanesi bugün Kepez’de nöbetçi. Adres: Kuzeyyaka Mh. Yeşilırmak Cd., Varsak Köprüsü Altı, Akdeniz Şifa Hastanesi Yanı.

Varsak Köprüsü altı ve hastane yanı bilgisi, özellikle araçla gelenler için kolay bir tarif sunuyor.

SEMİH ECZANESİ (GÜNEŞ)

Semih Eczanesi bugün Kepez’de nöbetçi. Adres: Güneş Mah. Hastane Cad. No:42/12, Kepez Devlet Hastanesi Karşısı.

Kepez Devlet Hastanesi karşısı konumu nedeniyle, “Kepez Devlet Hastanesi nöbetçi eczane” araması yapanların ilk baktığı adreslerden biri.

CENGİZ ECZANESİ (AHATLI ÇEVRESİ)

Cengiz Eczanesi bugün Kepez’de nöbetçi. Adres: Akdeniz San. Sit. Yolu Üzeri, Ahatlı 17 No’lu Sağlık Ocağı Karşısı, Turgut Reis Camii Karşısı.

Sanayi yolu üzerinde olması, gece vardiyası olanlar için de erişimi kolaylaştırıyor. Tarifin içinde iki ayrı referans (sağlık ocağı ve cami) bulunması, bulmayı hızlandırıyor.

EBRAR ECZANESİ (KEPEZ YENİ)

Ebrar Eczanesi bugün Kepez’de nöbetçi. Adres: Kepez Yeni Mah.

2431 Sok. Pazar Pazarı Alt Çarprazı, Karatay Anadolu Lisesi Arkası.

Okul arkası ve pazar pazarı tarifi, Kepez Yeni Mahallesi’nde yaşayanların eczaneyi kısa sürede bulmasını sağlıyor.

GÜL ECZANESİ (YEŞİLYURT)

Gül Eczanesi bugün Kepez’de nöbetçi. Adres: Kepez Yeşilyurt Mah.

4301 Sok. No:35/A, Akdeniz Sanayi Yolu Üzeri, 17 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı.

Yeşilyurt’ta sanayi yolu üzerindeki konum, çevre mahallelerden gelenler için de ana güzergâh avantajı sunuyor.

İNANIR ECZANESİ (YEŞİLTEPE)

İnanır Eczanesi bugün Kepez’de nöbetçi. Adres: Kepez Yeşiltepe Mh. Ziya Gökalp Cad. Özkavak Oteli Yanı, Sağlık Birimi Yanı, Dokuma.

Ziya Gökalp Caddesi üzerinde otel ve sağlık birimi yanındaki adres, özellikle Dokuma hattında “Yeşiltepe nöbetçi eczane” arayanlar için net bir yönlendirme.

KONYAALTI NÖBETÇİ ECZANE BUGÜN VAR MI

Konyaaltı ilçesi için bugün (5 Nisan 2026) paylaşılan güncel listede nöbetçi eczane kaydı yer almıyor. Konyaaltı’nda nöbetçi eczane arayanların, gün içinde güncellenen resmi listeleri ve ilçe bazlı duyuruları kontrol etmesi gerekiyor.

Alanya’dan Konyaaltı sahiline geçenler için bu detay önemli çünkü rota planını Muratpaşa ya da Kepez’deki nöbetçi eczanelere göre yapmak gerekebiliyor.

ANTALYA MERKEZDE EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR

En yakın nöbetçi eczaneyi bulmak için önce ilçeyi (Muratpaşa mı, Kepez mi) netleştirin, sonra mahallenize en yakın tarifi seçin. “Hastane karşısı”, “sağlık ocağı karşısı”, “belediye arkası” gibi referanslar, özellikle gece saatlerinde adres bulmayı kolaylaştırıyor.

Bir de… yol çalışması varsa tarif uzayabiliyor, o ayrı.

GÖRSEL ÖNERİSİ

Bu haber için 1280x720 ölçülerinde, “Antalya nöbetçi eczane” yazılı bir görsel ve altına Muratpaşa-Kepez ilçe isimleri eklenmiş sade bir harita illüstrasyonu kullanımı, mobil okur için daha anlaşılır bir deneyim sağlar.