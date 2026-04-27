TİCARET Bakanlığı, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerin tarımsal üretim üzerindeki maliyet baskısını azaltmak amacıyla önemli bir karar aldı. Cumhurbaşkanı kararı ile katı amonyum nitrat ve monoamonyum fosfat ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, özellikle gübre maliyetlerinde yaşanan artışa karşı üreticiyi rahatlatmayı hedefliyor. Küresel gübre tedarikinde kritik öneme sahip Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar ve lojistik aksaklıklar, enerji ve ticaretle birlikte tarım sektörünü de doğrudan etkiledi. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali ve tedarik zincirindeki bozulmalar, maliyetleri yukarı çekince hükümet devreye girdi.

GÖKTEPE: OLUMLU AMA YETERLİ DEĞİL

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, alınan kararı üretici adına olumlu bulduklarını belirterek, "Son günlerde Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gelişmelerin tarımsal girdi maliyetleri üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde, Ticaret Bakanlığımızın katı amonyum nitrat ve monoamonyum fosfatta vergiyi kaldırma kararı, üreticilerimiz adına olumlu ve yerinde bir adımdır. Bu düzenleme, özellikle gübre maliyetlerinde kısmi bir rahatlama sağlayarak çiftçimizin üretim sürecine katkı sunacaktır. Ancak bilinmelidir ki gübre fiyatlarını etkileyen unsurlar yalnızca vergi kalemleriyle sınırlı değildir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enerji maliyetleri ve uluslararası piyasalardaki belirsizlikler de fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam etmektedir. Bu nedenle alınan karar önemli olmakla birlikte, üreticimizin sürdürülebilir üretim yapabilmesi adına desteklerin artırılması, girdi maliyetlerini dengeleyici ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Alanya Ziraat Odası olarak, çiftçimizin üretimde kalabilmesi ve ülke tarımının güçlenmesi için atılan her olumlu adımı destekliyor; ancak sahadaki gerçekler doğrultusunda daha kapsamlı ve kalıcı çözümlerin de hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

TURİZMDE 60 MİLYAR TL’LİK CAN SUYU

Öte yandan turizm sektörü de Orta Doğu’daki gelişmelerden olumsuz etkilendi. Körfez ve İran pazarından gelen turist sayısında ciddi düşüş yaşanırken, Avrupa’dan yapılan rezervasyonlarda da iptaller arttı. Bu gelişmeler üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör için 60 milyar liralık ek kredi paketini devreye aldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, söz konusu desteğin sektör açısından hayati önemde olduğunu vurgulayarak, kredi imkanından seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin geniş ölçüde faydalandırılması gerektiğini ifade etti.

TÜRSAB ALANYA’DAN DESTEK VE ÇAĞRI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölge Temsil Kurulu (BTK) 2. Başkanı Kerim Yılmaz da destek paketine ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkanımız Firuz Bey’in yaptığı açıklamaya katılıyor, bu görüşlerin altına imzamı atıyorum. Seyahat acentaları, turisti ülkeye getiren sektörün ana lokomotifidir. Ancak yaşanan iptaller nedeniyle ne yazık ki nisan ve mayıs aylarını kaybettik. Bu süreçte acentalarımızın ayakta kalabilmesi için kredi imkanlarının geniş kapsamlı şekilde kullandırılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Turizm sektörü için tüm paydaşların ortak akılla hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi