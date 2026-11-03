ALANYA Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda; devam eden altyapı ve asfalt çalışmalarından sosyal projelere, tarihi mirasın korunmasından spor organizasyonlarına belediyenin tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşıldı. Ekim ayı boyunca yapılan çalışma ve faaliyetleri aktaran Başkan Vekili Koçak, sahada yoğun bir mesai harcandığını belirtti. Başkan Vekili Koçak, Oba Çayı alt kısmı ile Mahmutlar ve Kargıcak’taki derelerde çalışmaların sürdüğünü, şehir içindeki yağmur suyu kanallarının ise denetlendiğini ifade etti. Benliler Deresi'nde iş makinelerinin giremediği noktalar için DSİ koordinesinde tedbirler alındığını aktaran Koçak, ulaşım yatırımlarına da değindi. Başkan Vekili Koçak; Cikcilli'de planlanan KYK yurdu için öğrencilerin kullanacağı yolun açıldığını; Konaklı'da ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bölgesindeki sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla kuzey-güney ana akslarından birinin daha konfora kavuşacağını belirtti.

AHMET TOKUŞ BULVARI’NDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI

2 Kasım'da başlayan Ahmet Tokuş Bulvarı’nda yenileme çalışmaları hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Koçak, bölge esnafının mağdur edilmemesi adına önceden broşür dağıtıldığını ve 8 farklı kurumla eşgüdüm toplantılar yapıldığını söyledi. Başkan Vekili Koçak; “Ahmet Tokuş Bulvarı’nda ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Yolun güneyinde kalan kısımda asfalt söküm işlemlerini sürdürüyorlar. Çalışmalar ilerledikçe ASAT ve doğalgaz ekipleri sırayla giriş yapacaklar. Yeraltında beklenmeyen bir sorun ya da iklim şartları el verdiği sürece çalışmalar yapılacak ve 30 Nisan'da tamamlanacak. Alanya’nın gelecek yıllarını rahata kavuşturacağız. Akabinde ise Yalı Taksi ile Orman İşletme Müdürlüğü arasındaki yolda çalışma yapılacak. Su gideri gibi konular başta olmak üzere aksaklıkları çözeceğiz” dedi.

‘2027’DE ATATÜRK CADDESİ’NDE DOĞALGAZ HİZMETİ BAŞLAYACAK’

Doğalgaz sisteminin Cikcilli-Çıplaklı hattında ilerleyeceğini söyleyen Başkan Vekili Koçak; bölgedeki dökme gaz istasyonundan çekilecek hat ile önümüzdeki yıl Atatürk Caddesi'ndeki tesis ve otellere doğalgaz ulaştırılacağını açıkladı. Öte yandan Alanya merkezde enerji ihtiyacına da çözümün temelinin atılacağını söyleyen Koçak, Dinek bölgesinden Türkmenbaşı Sokağı'na kadar getirilen enerji hattının Toptancı Hali ve Galatasaray Caddesi üzerinden devam ettirilerek Atatürk Caddesi ve 25 metrelik yola alternatif olacağını, güzergahın da sıcak asfalta kavuşarak enerji kesintilerinin önüne geçileceği müjdeledi.

KIZILKULE DİJİTAL İKİZ İLE GÜVENCE ALTINDA

15.⁠ ⁠Alanya Uluslararası Tarih Kültür ve Alanya Araştırmaları Sempozyumu'nun "Kızılkule’nin 800. Yılı" temasıyla tamamlandığını hatırlatan Başkan Vekili Koçak, sunulan 11 bildirinin kitaplaştırılacağını açıkladı. Alanya'da ilk defa bir yapının "Dijital İkiz" projesiyle rölövesinin çıkarıldığını belirten Koçak, "Başkanımız Osman Tarık Özçelik’in gündeme getirdiği bu vizyon, dünyada Notre Dame Kilisesi örneğinde olduğu gibi yapının birebir kopyasını kayıt altına alıyor. Olası bir felakette Kızılkule’deki her bir taşın üzerindeki ize kadar detaylara sahibiz. Gelecek yıl Tersane'nin 800. yılı dolacak ve onu da bu projeye dahil edeceğiz" dedi. Başkan Vekili Koçak, Kızılkule’nin restorasyon arşivini ve anıları barındıran özel bir kitabın da yayımlandığı duyurdu.

ELİKESİK VE ORHAN MAHALLELERİNE DÜĞÜN SALONU MÜJDESİ

Okulların asfaltlanması, boyanması ve tel örgü çekilmesinin yanı sıra birçok kuruma destek verdiklerini belirten Koçak, mahallelerin sosyal alan ihtiyaçlarının da hızla karşılandığını ifade etti. Bugüne kadar kapalı sosyal donatı alanı bulunmayan Elikesik ve Orhan mahallelerine düğün salonu ile toplanma alanları kazandırılacağını söyleyen Koçak, Mahmutlar'da sosyal tesisin hizmete açıldığını hatırlattı ve Avsallar'da planlanan sosyal tesis için de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilen okul karşılığında Antalya Valiliği'nden kurum görüşlerinin beklendiğini aktardı.

‘ALANYA EKİM VE KASIM AYINDA ETKİNLİK VİTRİNİNİ GÜÇLENDİRDİ’

Ekim ayında düzenlenen ve Alanya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayan organizasyonları meclis üyelerinin gündemine taşıyan Başkan Vekili Koçak, “Nikaragua, Panama ve Guatemala diplomatlarının katıldığı Tropikal Meyve Festivali, 100’den fazla yazarın yer aldığı Kitap Fuarı ve 8 ülkeden 1500 dansçının katıldığı Halk Dansları Festivalimiz ile yıllardır düzenlenen ve ilk kez bu yıl asfaltta koşulan 35. Alanya Triatlonu, World Beach Pro Tour, 27 ülkeden 800 sporcunun katıldığı Oryantiring, Strongman Dünya Yarı Finali, Beach Soccer World Winners Cup ekim ayında Alanya’da etkinlik şöleni yaşattılar. Kasım ayında da CEV Beach Volley ve 21.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu kentin uluslararası vitrinini güçlendirecek. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Keykubat Göç ve Kervan Yolu Projesi’nin bir başka ayağı olan Oğuz Yaylası'ndan başlayıp, 11 kilometrelik yürüyüşümüzü de Belediyemiz Spor Müdürlüğü’nün öncülüğünde başarıyla gerçekleştirdik. Alanya Belediye Tiyatrosu ise "Dağ Padişahı" ve "Susuzluk ve Sis" oyunlarıyla Maltepe, Çatalca ve Adana turnelerini kapalı gişe olarak başarıyla tamamladı” diye konuştu.

TAHA MİRAÇ’A DESTEK ÇAĞRISI

Toplantıda, DMD kas hastalığıyla mücadele eden Taha Miraç için 75. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen destek gecesine değinen Başkan Vekili Koçak, "Faruk Konukçu Başkanımız elinden geleni yapıyor. O gün paranın tamamı toplanamadı ancak yardım kampanyası hala devam ediyor. Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim, bir hamle daha yaparak evladımızın elinden tutalım ve yardım kampanyasına destek olalım" çağrısında bulundu. Meclis oturumunun devamında gündem maddeleri konuşulup oylandı. Bir sonraki toplantının 1 Aralık Salı günü gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN