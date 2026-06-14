2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Türkiye için başladı. A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Türk futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği mücadelede, Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıktı.

Türkiye saatiyle 07.00'de başlayan karşılaşma öncesinde milyonlarca futbolsever ekran başına geçerken, ay-yıldızlı ekip uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer almanın gururunu yaşadı. Son olarak 2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde edilen tarihi üçüncülüğün ardından ilk kez grup aşamasında mücadele eden Türkiye, yeni nesil kadrosuyla başarılı bir başlangıç yapmak istiyor.

DÜNYA KUPASI'NDA YENİ SAYFA

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde son dönemde istikrarlı bir performans sergileyen A Milli Takım, genç ve tecrübeli isimleri harmanlayan kadrosuyla Dünya Kupası'na iddialı geldi. Avrupa Şampiyonası sonrasında gelişimini sürdüren milli ekip, D Grubu'ndaki ilk maçında üç puanı hanesine yazdırarak grup liderliği yarışında avantaj yakalamayı amaçlıyor.

Özellikle Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu gibi hücum hattındaki etkili isimlere güvenen teknik heyet, Avustralya karşısında oyunun kontrolünü elinde tutmayı planlıyor.

AVUSTRALYA'NIN EN BÜYÜK KOZU TECRÜBE

Rakip Avustralya ise üst üste altıncı kez Dünya Kupası finallerinde yer almanın avantajını sahaya yansıtmak istiyor. Turnuva tecrübesiyle dikkat çeken Okyanusya temsilcisi, genç ve dinamik oyuncu grubuyla sürpriz sonuçlar peşinde koşuyor.

Avustralya teknik ekibi özellikle hızlı hücum organizasyonları ve fiziksel mücadele gücüyle Türkiye karşısında etkili olmaya çalışırken, iki takımın da turnuvaya iyi başlangıç yapma isteği mücadeleyi daha da kritik hale getiriyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Karşılaşma öncesinde her iki takımın ilk 11'leri de açıklandı.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda.

Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'nın yönettiği mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dünya Kupası heyecanını yaşayan Türk futbolseverler, ay-yıldızlı ekibin turnuvadaki ilk performansını yakından takip ediyor.

D Grubu'nda alınacak ilk sonuç, Türkiye'nin gruptaki yol haritasını belirleyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası macerasına galibiyetle başlayarak hem moral kazanmak hem de üst tur yolunda güçlü bir adım atmak istiyor.