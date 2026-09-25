Alanya’da cuma namazına hazırlık yapan vatandaşların araştırdığı cuma selası ve namaz vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitleri takvimine göre 25 Eylül 2026 Cuma günü Alanya’da öğle vakti saat 12.49 olarak hesaplandı. Cuma namazında esas alınan vakit de öğle vaktinin girmesiyle başlıyor.

ALANYA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

25 Eylül Cuma günü Alanya için imsak 05.16, güneş 06.35, öğle 12.49, ikindi 16.13, akşam 18.53 ve yatsı 20.07 olarak yer alıyor. Diyanet takviminde günün hicri karşılığı ise 14 Rebiülahir 1448.

Antalya kent merkezinde aynı gün öğle vakti 12.54 olarak hesaplanıyor. Alanya ile Antalya merkez arasındaki birkaç dakikalık fark, namaz vakitlerinin coğrafi konuma bağlı olarak ilçe ve kent merkezi arasında değişebildiğini gösteriyor.

CUMA SELASI EZANDAN KAÇ DAKİKA ÖNCE OKUNUR?

Cuma selasının Türkiye genelinde her cami için geçerli tek bir okunma saati bulunmuyor. Sela, cuma namazının yaklaştığını haber vermek ve cemaate hazırlık için zaman tanımak amacıyla öğle vaktinden önce okunuyor. Uygulamada sela ile cuma ezanı arasındaki süre camiye ve yerel programa göre farklılık gösterebiliyor.

Bu nedenle cuma selasını kaçırmak istemeyenlerin yalnızca genel bir dakika hesabına güvenmek yerine bulundukları caminin uygulamasını takip etmeleri gerekiyor. Namaz vaktinin belirlenmesinde ise esas alınması gereken saat Diyanet İşleri Başkanlığının ilçe bazında yayımladığı öğle vakti.

SELA İLE CUMA EZANI AYNI ŞEY DEĞİL

Cuma günü minarelerden okunan sela ile ezan farklı işlevlere sahip. Sela, cuma gününü ve yaklaşan namazı hatırlatan dini bir gelenek olarak okunurken ezan, namaz vaktinin girdiğini bildiriyor. Cuma namazına gelen cemaatin hutbeden önce camide bulunması da ibadetin düzeni açısından önem taşıyor.

VAKİTLER HAFTADAN HAFTAYA DEĞİŞİYOR

Namaz vakitleri güneşin konumuna göre hesaplandığından cuma namazının saati yıl boyunca sabit kalmıyor. Diyanet takviminde Alanya için öğle vakti 25 Eylül'de 12.49 iken 26 Eylül Cumartesi günü 12.48 olarak gösteriliyor. Bu nedenle ilerleyen haftalarda cuma namazına gideceklerin güncel ilçe takvimini yeniden kontrol etmesi gerekiyor.