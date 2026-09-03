Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde Atatürk Caddesi boyunca yürütülen sıcak asfalt çalışmasında sona gelindi. Alanya Belediyesi, toplam 9 kilometrelik güzergahta 19 bin 400 ton asfalt serildiğini ve 10 Eylül için planlanan çalışmanın yaklaşık bir hafta önce tamamlandığını açıkladı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, beraberindeki belediye yöneticileriyle Atatürk Caddesi’ndeki son çalışmaları yerinde inceledi. Belediye tarafından 3 Eylül’de yapılan açıklamaya göre asfalt uygulaması, ilgili altyapı çalışmalarının ardından zeminin hazırlanmasıyla etaplar halinde gerçekleştirildi.

35 GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI ERKEN TAMAMLANDI

Atatürk Caddesi’ndeki sıcak asfalt uygulaması için daha önce 35 günlük bir çalışma takvimi hazırlanmış ve bitiş tarihi 10 Eylül olarak duyurulmuştu. Alanya Belediyesi 20 Ağustos’taki açıklamasında, Yangılı Mezarlığı ile Mevlana Kavşağı arasındaki ilk etabın tamamlanarak ulaşıma açıldığını, diğer kesimlerde ise zemin hazırlığı ve asfalt seriminin sürdüğünü bildirmişti.

Son açıklamayla birlikte çalışmanın planlanan tarihten yaklaşık bir hafta önce tamamlandığı belirtildi. Belediye verilerine göre 9 kilometrelik güzergaha toplam 19 bin 400 ton sıcak asfalt serildi. Kestel yönündeki başlangıç bölümünde ise çalışmaların bir aşamasında 1.300 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

ALTYAPI SONRASI YOL YENİDEN ELE ALINDI

Atatürk Caddesi, Mahmutlar’ın yoğun kullanılan ulaşım güzergahları arasında bulunuyor. Bölgede gerçekleştirilen altyapı müdahalelerinin ardından yol yüzeyinin yenilenmesi gündeme gelmişti. Daha önce parke taşı bulunan kesimlerde zemin düzenlemesi yapılarak sıcak asfalt uygulamasına geçildi.

Belediye Başkanı Özçelik, zeminin asfalt öncesinde yeniden hazırlandığını belirterek çalışmaların vatandaşların ulaşımını mümkün olduğunca az etkileyecek şekilde ilerletildiğini söyledi.

MAHMUTLAR’DA YOL ÇALIŞMALARI DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Atatürk Caddesi’nde yol yenileme çalışmaları önceki yıllarda da yapılmıştı. Alanya Belediyesi kayıtlarına göre cadde 2023 yılında da altyapı ve kaldırım düzenlemelerinin ardından sıcak asfaltla yenilenmişti. Ağustos 2024’te ise Mahmutlar’daki bazı cadde ve sokaklarda yeni sıcak asfalt uygulamaları gerçekleştirilmişti.

Alanya Belediyesi, Eylül 2026 Belediye Meclisi toplantısında kent genelindeki asfalt programına ilişkin de bilgi verdi. Orhan, Tırılar, Okurcalar, Avsallar, Yaylakonak, Beyreli, Özvadi, Obaalacami, Tepe, Bektaş, Kestel ve Payallar mahallelerinde sathi kaplama çalışmaları yapıldığı, uygun hava koşullarında programın sürdürüleceği açıklandı.

MAHMUTLAR ÇAY BAHÇESİ İÇİN HEDEF 29 EKİM

Özçelik, Mahmutlar’daki incelemesi sırasında bölgede yapımı süren çay bahçesi projesine ilişkin takvimi de paylaştı. Projede bilgisayar sistemleri ile altyapı işlemlerinin tamamlanmasının ardından tesisin hizmete alınması planlanıyor.

Belediyenin açıkladığı mevcut hedef, Mahmutlar’daki yeni çay bahçesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşların kullanımına açılması. Projedeki kalan çalışmaların bu takvime göre sürdürüleceği bildirildi.