Ankara'da bir aile içerisinde yaşanan çocuk istismarı davasında mahkeme kararını verdi. Anadolu lisesinde öğrenim gören bir kız çocuğunun yaklaşık üç yıl boyunca babasının cinsel istismarına maruz kaldığı ve annesinin de eylemlere katıldığı gerekçesiyle yargılanan iki sanık hakkında 30'ar yıl hapis cezası verildi.

OKULDA ANLATTI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, lise son sınıf öğrencisi olan kız çocuğunun 29 Eylül 2025 tarihinde okulunun rehberlik servisine başvurmasıyla ortaya çıktı.

Yaklaşık üç yıldır babası tarafından istismar edildiğini anlatan öğrencinin beyanları üzerine rehber öğretmen durumu emniyet birimlerine bildirdi.

Soruşturma kapsamında çocuğun ifadesi, Çocuk İzlem Merkezi'nde uzmanlar eşliğinde alındı. Ardından mağdur çocuk devlet korumasına alındı.

ANNESİNİN DE İSTİSMARA ORTAK OLDUĞU BELİRLENDİ

Çocuğun beyanları doğrultusunda yürütülen soruşturmada anne E.Ö. ile baba S.Ö. tutuklandı.

Dosyaya yansıyan bilgilere göre anne, soruşturmanın ilk aşamasında kızının anlattıklarını doğruladı. Ancak yargılama sırasında önceki ifadelerini değiştirerek suçlamaları kabul etmedi.

Baba da mahkemedeki savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti.

MAHKEMEDEN ANNE VE BABAYA AYNI CEZA

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, anne ve babanın çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan cezalandırılmasına karar verildi.

Mahkeme, her iki sanığa da 30'ar yıl hapis cezası verdi. Kararda herhangi bir ceza indirimi uygulanmadı.

ANNE YALNIZCA YARDIM EDEN DEĞİL, MÜŞTEREK FAİL SAYILDI

Mahkemenin gerekçeli kararında, annenin eylemlerinin yalnızca suça yardım etme kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Annenin, babanın gerçekleştirdiği istismar eylemlerine müşterek fail olarak katıldığına hükmedildi. Eylemlerin uzun süre devam etmesi nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin de uygulandığı aktarıldı.

ÇOCUĞUN YARDIM İSTEMESİ DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kız çocuğunun okulun rehberlik servisine başvurması, yaşadıklarının ortaya çıkarılmasında belirleyici oldu.

Olay, çocukların güvenilir yetişkinlere ulaşabilmesinin ve istismar şüphesinin gecikmeden yetkili makamlara bildirilmesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.