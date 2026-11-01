BURSA'NIN İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki özel halk otobüsü freninin boşalması sonucu kendiliğinden hareket etti. Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda, yokuş aşağı ilerleyen otobüs park halindeki iki otomobile ve bir manav iş yerine çarparak durabildi.

300 METRE BOYUNCA YOKUŞ AŞAĞI İLERLEDİ

Edinilen bilgilere göre, Hamzabey Caddesi üzerinde park halinde bulunan özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle freninin boşalması üzerine hareket etmeye başladı. Sürücü kontrolünde olmayan otobüs, yaklaşık 300 metre boyunca yokuş aşağı ilerleyerek hız kazandı.

Kontrolsüz şekilde ilerleyen otobüs, yol üzerinde park halinde bulunan 16 BZY 645 ve 16 BIC 718 plakalı otomobillere çarptı. Çarpışmanın ardından hareketini sürdüren otobüs, cadde üzerindeki bir manav iş yerine çarparak durdu.

OTOMOBİLLER VE İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Kazanın etkisiyle otobüsün çarptığı iki otomobilde ve manav iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Otobüsün yaklaşık 300 metre boyunca kontrolsüz ilerlemesi, olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Özellikle yerleşim alanında meydana gelen kazada, otobüsün park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir iş yerine yönelmesi dikkat çekti. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın ardından otobüsün fren sisteminde meydana gelen sorunun belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Park halindeki aracın nasıl hareket ettiği ve frenin neden boşaldığı yapılacak teknik incelemelerle netlik kazanacak.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.