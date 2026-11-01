İSTANBUL'UN Küçükçekmece ilçesinde gece saatlerinde bir düğün salonunda meydana gelen bıçaklı kavga, ölümle sonuçlandı. Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak üzerinde bulunan düğün salonunda saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Düğün sırasında başlayan ve yaklaşık bir saat sürdüğü belirtilen tartışma, taraflar arasındaki gerginliğin artmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü.

DÜĞÜN SALONUNDAKİ TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, düğün salonunda bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma uzun süre devam etti. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın büyümesi üzerine olay kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kimliği açıklanmayan bir kişi boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Yaşanan olayın ardından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine düğün salonunun bulunduğu adrese ekipler sevk edildi.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, boğazından aldığı bıçak darbesi nedeniyle ağır yaralanan kişiye müdahale etti. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düğün salonunda başlayan tartışmanın ölümle sonuçlanması üzerine olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Polis ekipleri, iki grup arasında yaşanan tartışmanın çıkış nedenini ve bıçaklı saldırının nasıl gerçekleştiğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayda kullanılan bıçak ve saldırıya karışan kişilerin tespit edilmesine yönelik incelemeler sürerken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği, kavganın kesin çıkış nedeni ve olaya karışan şüphelilere ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.