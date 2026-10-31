Alanya, turizm yatırımları, yeni konut projeleri ve büyüyen ekonomisiyle nüfusunu artırmaya devam ediyor. Ancak ilçenin kıyı kesimlerinde yaşanan büyümenin aksine, geçmişte köy statüsünde bulunan bazı kırsal mahalleler oldukça düşük nüfuslarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Alanya'nın nüfusu 371 bin 547 kişiye ulaştı. İlçe nüfusu bir yılda 9 bin 674 kişi artarken, kırsal yerleşimlerle sahil mahalleleri arasındaki nüfus farkı da dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Bu tablo, Alanya'nın geleceği açısından önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Gençler köylerinde yaşamaya ve üretmeye devam edecek mi?

BİR TARAFTA 51 BİN KİŞİ, DİĞER TARAFTA 98 KİŞİ

Alanya'nın en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar'ın nüfusu 2025 yılı sonunda 51 bin 222 kişiye yükseldi. Oba'da 32 bin 496, Cikcilli'de ise 20 bin 829 kişi yaşıyor.

Buna karşılık kırsal mahallelerde nüfus çok daha düşük seviyelerde bulunuyor.

Açıklanan verilere göre Yalçı Mahallesi'nde yalnızca 98 kişi ikamet ediyor. Bayırkozağacı ve Öteköy'de 132'şer, Taşbaşı'nda 141, Karapınar'da ise 197 kişi yaşıyor.

Kıyı kesimindeki yoğun nüfus ile dağ mahallelerindeki düşük nüfus arasındaki fark, Alanya'daki yerleşim düzeninin ne kadar değiştiğini ortaya koyuyor.

Ancak bu rakamlar tek başına söz konusu mahallelerin son yıllarda nüfus kaybettiği anlamına gelmiyor. Göçün boyutunu belirlemek için geçmiş yılların mahalle nüfuslarıyla karşılaştırma yapılması gerekiyor.

GENÇLERİN TERCİHİ TARIM DEĞİL TURİZM

Alanya'nın kırsal geleceğini ilgilendiren en önemli sorunlardan biri, gençlerin tarımsal üretimden uzaklaşması.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, daha önce yaptığı açıklamalarda tarımsal üretimde çalışanların yaş ortalamasının 59'a ulaştığını belirterek gençlerin sektöre kazandırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Göktepe, Alanya'nın önemli bir turizm merkezi olması nedeniyle gençlerin tarım yerine turizm sektörünü tercih ettiğini ifade etmişti.

Turizm sektöründe belirli dönemlerde düzenli çalışma imkânı bulunması, tarımda ise gelir belirsizliği, ağır çalışma koşulları ve artan maliyetlerin öne çıkması, gençlerin meslek tercihlerinde etkili olan nedenler arasında gösteriliyor.

TARIMDA YAŞ ORTALAMASI 59'A ULAŞTI

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe'nin açıklamalarına göre ilçede tarımsal üretimle uğraşanların yaş ortalaması yaklaşık 59.

Göktepe, Nisan 2025'te yaptığı değerlendirmede genç nüfusun yalnızca yüzde 5'inin tarımsal üretimle ilgilendiğini belirterek mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını söylemişti.

Ağustos 2026'da Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada da tarımda kalifiye eleman ve ara eleman sıkıntısının giderek büyüdüğüne dikkat çekmişti.

Üreticilerin yaşlanması, yalnızca tarımsal iş gücünü değil, köylerdeki ekonomik ve sosyal yaşamın devamlılığını da ilgilendiriyor.

KÖYLERDE ÜRETİMİN GELECEĞİ NE OLACAK?

Alanya'nın kırsal mahallelerinde tarım ve hayvancılık, yerel ekonominin önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.

Ancak genç kuşakların tarımdan uzaklaşması, önümüzdeki yıllarda üretimin kimler tarafından sürdürüleceği sorusunu beraberinde getiriyor.

Özellikle küçük aile işletmelerinde üretimin devam etmesi, yalnızca tarım arazilerinin korunmasına değil, bu işi üstlenecek yeni kuşakların yetişmesine de bağlı.

Gençlerin köylerinde kalmasını sağlayacak ekonomik koşulların oluşturulması, tarımsal destekler ve ürünlerin pazarlanmasında yaşanan sorunların çözülmesi bu açıdan önem taşıyor.

KÖYLER SADECE NÜFUS DEĞİL, KÜLTÜR DE TAŞIYOR

Alanya'nın dağ mahalleleri, tarımsal üretimin yanı sıra geleneksel yaşam biçimi, yerel mutfak, el sanatları ve kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerleriyle de öne çıkıyor.

Kırsal nüfusun yaşlanması ve gençlerin farklı sektörlere yönelmesi, bu kültürel birikimin gelecek nesillere aktarılması açısından da önemli bir mesele oluşturuyor.

Özellikle geçmişte köy statüsünde bulunan yerleşimlerde günlük yaşamın nasıl değiştiği, gençlerin neden ayrıldığı ve geri dönmeyi düşünüp düşünmediği, araştırılması gereken konular arasında bulunuyor.

ALANYA BÜYÜRKEN KÖYLERİN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

2024 yılında 361 bin 873 olan Alanya nüfusunun 2025 sonunda 371 bin 547'ye yükselmesi, ilçenin büyümeye devam ettiğini gösteriyor.

Ancak nüfus artışının hangi mahallelerde yoğunlaştığı, kırsal kesimde yaşayanların yaş dağılımı ve köylerden merkeze gerçekleşen taşınmaların boyutu ayrıca incelenmeyi gerektiriyor.

Alanya'nın önündeki temel meselelerden biri, turizm ve şehirleşmeyle büyüyen ilçe ekonomisinin yanında kırsal yaşamın ve tarımsal üretimin de sürdürülebilirliğini sağlamak.

Gençlerin yeniden köylerinde üretim yapabileceği koşulların oluşturulması, Alanya'nın yalnızca bugünü değil, geleceği açısından da önem taşıyor.