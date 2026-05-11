Alanya elektrik kesintisi 11 Mayıs Pazartesi programı kapsamında bugün iki farklı bölgede planlı enerji kesintisi uygulanacağı açıklandı. Yapılan duyuruya göre kesintiler, enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

ÇAMLICA MAHALLESİ’NDE 7 SAATLİK KESİNTİ

İlk planlı kesintinin 09.00 – 16.00 saatleri arasında Çamlıca Mahallesi Bobuşlu Mevkii ile Candanlı Sokak çevresinde uygulanacağı bildirildi. Bölgede yaşayan vatandaşların yaklaşık 7 saat boyunca elektriksiz kalacağı belirtildi.

Özellikle evden çalışanlar, küçük işletmeler ve elektronik cihaz kullanan vatandaşların kesinti saatlerine göre önlem alması istendi.

GÜLLER PINARI BULVARI DA ETKİLENECEK

İkinci kesinti programının ise 09.30 – 16.30 saatleri arasında Güller Pınarı Bulvarı ve çevresinde uygulanacağı açıklandı. Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Alanya planlı elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşların bu saatler arasında özellikle buzdolabı, modem, bilgisayar ve televizyon gibi elektronik cihazları korumaya almaları tavsiye edildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Yetkililer, çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde bölgelere yeniden enerji verilebileceğini belirtti. Kesintiden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşların günlük planlarını buna göre yapmaları istendi.

Özellikle sıcak havaların etkisini artırdığı Alanya’da uzun süreli elektrik kesintilerinin klima, internet ve su motorları gibi sistemlerde aksamalara neden olabileceği değerlendiriliyor.