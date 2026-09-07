Antalya'da pazar günü termometrelerin 42,5 dereceyi göstermesiyle kent genelinde günlük yaşam yavaşladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin en yüksek sıcaklığı Serik ilçesinde kaydedilirken, vatandaşlar bunaltıcı hava nedeniyle dışarı çıkmamayı tercih etti.

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığı habere göre, kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda insan yoğunluğu belirgin şekilde azaldı. Dışarıda bulunmak zorunda kalan az sayıdaki kişi ise ağaç gölgelerinde ve kapalı alanlarda vakit geçirdi.

İLÇELERDE SICAKLIK DEĞERLERİ NASIL?

Resmi ölçümlere göre Serik ilçesindeki Gebiz Orman Sahası istasyonunda sıcaklık 42,5 derece olarak tespit edildi. Bu oranla Antalya, 42 derece ölçülen Şırnak ve Mardin'i geride bırakarak ülke genelinde ilk sıraya yerleşti. Kent merkezindeki diğer bölgelerde de benzer seviyeler görüldü; Muratpaşa'da 41,8, Kepez ve Konyaaltı'nda ise 41,5 derecelik sıcaklıklar rapor edildi.

NEM ORANI ARTACAK MI?

Bölgedeki sıcaklıkların hafta ortasına kadar 40 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İlerleyen günlerde rüzgar yönünün değişmesiyle birlikte kuru havanın yerini yüksek neme bırakacağı öngörülüyor. Uzmanlar, artacak nemin hissedilen sıcaklığı daha da yükseltebileceğine dikkat çekerek, risk grubundaki yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması uyarısında bulunuyor.