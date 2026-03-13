Ramazan ayının birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı programda, öğrenciler aynı sofrada bir araya gelerek anlamlı bir akşam yaşadı. Düzenlenen iftar programında Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer de öğrencilerle bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Programla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Turan Sağer; “Öğrenci topluluklarımızla aynı iftar sofrasında bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. Ramazan ayının bereketini, paylaşma ve dayanışma ruhunu öğrencilerimizle birlikte yaşamak bizim için son derece kıymetli. Üniversite hayatı yalnızca akademik başarıyla değil; aynı zamanda birlik duygusunu güçlendiren, aidiyet hissini artıran bu tür anlamlı buluşmalarla da zenginleşmektedir. Alanya Üniversitesi olarak öğrencilerimizle aynı duyguda buluşmaya, onların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Alanya Üniversitesi olarak öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini desteklemeye önem verildiğinin vurgulandığı program, öğrenciler arasında dayanışma ve kaynaşma ortamının güçlenmesine katkı sundu. İftar programı, Ramazan ayının manevi iklimine uygun sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu.

Kaynak: Alanya Üniversitesi/BÜLTEN