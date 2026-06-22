ALANYA, sahip olduğu iklim avantajı, güçlü tesis altyapısı ve yıl boyunca devam eden spor organizasyonlarıyla yalnızca turizmde değil, spor ve gençlik politikalarında da dikkat çeken bir merkez haline geliyor. Ulusal ve uluslararası birçok branşta kamp, turnuva ve organizasyona ev sahipliği yapan ilçe, spor turizmi açısından Türkiye’nin öne çıkan destinasyonları arasında yer alıyor. Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, ilçede yürütülen çalışmalar, gençlere yönelik projeler ve devam eden yatırımlara ilişkin Yeni Alanya'ya özel değerlendirmelerde bulundu.

‘TEMEL HEDEFİMİZ ALANYA’DA SPORU TABANA YAYMAK’

- Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Eğitim hayatınız, mesleki kariyeriniz ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü göreviniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Alanya’da tamamladım. Üniversite eğitimimi ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde tamamladım. Meslek hayatıma 2001 yılında kısa bir süre Alanyaspor Kulübünde menajerlik yaparak başladım. 2002 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde göreve başladım. İlk görev yerim Burdur ili olup, burada gençlik kamplarında gençlik lideri olarak görev yaptım. 2019 yılında Alanya Gençlik Merkezi Müdürü olarak görev yaptım. 2020 yılından bu yana ise Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak görevimi sürdürmekteyim. Yaklaşık 25 yıldır Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmaktayım. Göreve başladığımız günden bu yana temel hedefimiz; Alanya’da sporu tabana yayarak her yaştan vatandaşımıza ulaştırmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, elit sporcular yetiştirerek milli takımlara ve olimpiyatlara sporcu kazandırmak, mevcut tesislerimizi daha etkin kullanmak ve yeni yatırımlarla ilçemizin spor altyapısını güçlendirmek olmuştur. Alanya, sahip olduğu iklimi, coğrafi konumu, konaklama kapasitesi, spor tesisleri ve köklü spor kültürüyle Türkiye’nin en önemli spor kentlerinden biridir. Bizler de 245 kişilik ekibimizle birlikte spor faaliyetleri, gençlik hizmetleri ve KYK hizmetlerini büyük bir özveriyle yürütmeye devam ediyoruz.

‘HEM SPOR TURİZMİNE HEM DE ALANYA TANITIMINA KATKI SAĞLIYORUZ’

- İlçe Müdürlüğünüz tarafından sürdürülen faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Alanya, sahip olduğu spor tesisleri, iklimi ve doğal spor alanları sayesinde yıl boyunca birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaktadır. İlçe Müdürlüğü olarak taekwondo, triatlon, açık alan hokeyi, bisiklet, ultra trail başta olmak üzere çeşitli branşlarda düzenlenen organizasyonlara ev sahipliği yaparak hem spor turizmine hem de ilçemizin tanıtımına önemli katkılar sağlıyoruz.

- Alanya’daki çocuklar ve gençler en çok hangi spor branşlarına ilgi gösteriyor ve onlara yönelik ne gibi faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz?

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin serbest zamanlarını verimli değerlendirmeleri, sporla tanışmaları ve sosyal yönden gelişmeleri amacıyla yıl boyunca birçok faaliyet yürütüyoruz. GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları kapsamında çocuk ve gençlerimize ücretsiz spor eğitimleri sunuyoruz. Voleybol, futbol, basketbol, yüzme, taekwondo, karate ve bisiklet başta olmak üzere birçok branşta eğitimler gerçekleştiriyoruz. Yaz Spor Okulları kapsamında kayıtlarımız devam etmekte olup kurslarımız 1 Temmuz tarihinde başlayacaktır. Başvurular, e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden veya afişlerimizde yer alan kare kod okutularak gerçekleştirilebilmektedir.

İlçe Müdürlüğümüze bağlı Alanya Gençlik Merkezi bünyesinde ise gençlerimizin kişisel, akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli kurs ve atölyeler düzenlenmektedir. Resim, geri dönüşüm ve tasarım, voleybol, badminton, cimnastik, piyano, bağlama, gitar, etkili ve hızlı okuma ile gençlik psikolojisi atölyesi gibi birçok alanda faaliyet gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında gençlik merkezi faaliyetlerini ilçemizin farklı mahallelerine, okullarına ve kırsal bölgelerine taşıyarak daha fazla gencimize ulaşıyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yürütülen ÜNİDES programı kapsamında Alanya’dan sunulan 21 proje destek almaya hak kazanmıştır. Bu projelerden 13’ü yerel, 8’i ise ulusal düzeyde desteklenmiştir. Söz konusu projelere toplam 2 milyon 370 bin TL hibe desteği sağlanmıştır.

Bakanlığımız tarafından düzenlenen Gençlik Kampları da gençlerimizden yoğun ilgi görmektedir. 12-15 yaş aralığındaki gençlerimiz Mavi (Deniz) Kamplarına, 16-25 yaş aralığındaki gençlerimiz ise Yeşil (Doğa) Kamplarına katılabilmektedir. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu kamplarda gençlerimiz sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılma imkânı bulmaktadır.

ENGELSİZ SPOR FAALİYETLERİNE ÖZEL VURGU

- İlçe Müdürlüğünde Özel gereksinimli öğrencilerin spora katılımı konusunda neler yapılıyor?

GSB Engelsiz Spor Okulları bünyesinde özel bireylerimize yönelik jimnastik ve karate eğitimleri veriyoruz. Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen bu eğitimlerle bireylerimizin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Ayrıca her yıl düzenlediğimiz “Doğamızda Hareket Var Engelsiz Şenliği” ile özel gereksinimli bireylerimizi öğrenciler, özel sporcular ve gönüllü gençlerimizle bir araya getiriyoruz. İlçe Müdürlüğümüz koordinasyonunda, ALKÜ Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü ve ALKÜ Yaşama Dokunuş Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar; kapsayıcı fiziksel aktiviteler, eğitsel oyunlar ve sosyal etkinliklere katılma fırsatı bulmaktadır.

‘ALANYA’NIN SPOR TESİSİ GÜCÜ ARTIRILIYOR’

- Alanya’nın spor altyapısı ve tesisleşme açısından mevcut durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Alanya'da devam eden veya planlanan yeni spor yatırımları nelerdir?

Alanya, sahip olduğu tesisler, iklim avantajı ve uluslararası organizasyon tecrübesiyle Türkiye’nin önemli spor merkezlerinden biridir. İlçemizde Atatürk Spor Salonu, Avsallar Spor Kompleksi ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, Alanya Gençlik Merkezi ile çok sayıda açık ve kapalı spor tesisi vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Özellikle İlçe Müdürlüğümüze bağlı Avsallar Hokey Sahası ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezimiz, yıl boyunca milli takım sporcularımızın kamp ve hazırlık çalışmalarına ev sahipliği yapmaktadır. Uluslararası standartlara sahip bu tesisler, Alanya’nın spor turizmindeki konumunu güçlendirirken milli sporcularımızın hazırlık süreçlerine de önemli katkılar sunmaktadır. Son yıllarda Bakanlığımızın yatırımlarıyla mevcut tesislerimizin bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş, yeni spor tesisleri de ilçemize kazandırılmıştır. Bununla birlikte devam eden ve planlanan yatırımlarla spor altyapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Alanya; salon sporları, hokey, yüzme, bisiklet, triatlon, plaj sporları, futbol ve birçok branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek güçlü bir spor altyapısına sahiptir. Spor altyapısının yanı sıra, yükseköğrenim gören gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da önemli hizmetler sunmaktayız. Alanya’da faaliyet gösteren 4 KYK yurdumuzda toplam 6 bin 275 yatak kapasitesiyle öğrencilerimize güvenli ve konforlu barınma hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca Alanya’da spor ve gençlik altyapımızı güçlendirmeye yönelik yatırımlarımız aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda, yapımı devam eden ALKÜ Cikcilli Yerleşkesi içerisinde yer alan 2 bin 500 kişilik KYK yurdumuzun önümüzdeki eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin hizmetine açılması planlanmaktadır.

Öte yandan, yapılan deprem dayanıklılık testleri sonucunda yapısal ve ekonomik ömrünü tamamladığı değerlendirilen Kapalı Olimpik Yüzme Havuzumuzun yıkım işlemleri 2026 yılında gerçekleştirilmiştir. Aynı alanda yeni bir Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu yapılması amacıyla proje çalışmaları devam etmekte olup, proje tamamlandıktan sonra Bakanlığımıza onay ve ödenek talebi için sunulacaktır. Gençlik hizmetleri alanında da önemli projelerimiz bulunmaktadır. Konaklı Mahallemizde bulunan tarihi Şarapsa Han’ın, tarihi ve kültürel dokusu korunarak Gençlik Merkezi olarak gençlerimizin hizmetine kazandırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda taşınmazın tahsisi gerçekleştirilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir. Projenin tamamlanmasının ardından gerekli onay süreçleri başlatılarak Şarapsa Han’ın tarihi dokusu korunacak ve yapının gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerine ev sahipliği yapması sağlanacaktır. Bu vesileyle, Alanya’mıza kazandırılan yatırımlar ve gençlik ile spor hizmetlerine verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a, önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Alanya Kaymakamımız sayın Şakir Öner Öztürk’e ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz sayın Yavuz Gürhan’a teşekkür ediyorum.

‘ALANYA’YI SPORUN VE GENÇLİĞİN MERKEZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Ayrıca Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız için çalışmaya, Alanya’yı sporun ve gençliğin merkezi yapma hedefi doğrultusunda projeler üretmeye devam edeceğiz. Sporun ve sporcunun dostu kent Alanya’nın bu vizyonunu daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bizlere kendimizi ifade etme fırsatı sunduğunuz için teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (Şerife ÇOBAN)