Mahmutlar Mahallesi’nde yaşanan olay, trafikte kısa sürede ciddi bir risk oluşturdu. İddiaya göre bir vinçten sızan yağ, yaklaşık 1 kilometrelik yol boyunca asfalt yüzeye yayıldı. Özellikle motosiklet ve otomobil sürücüleri kaygan zemin nedeniyle zor anlar yaşadı.

YAĞ SIZINTISI KAZA RİSKİNİ ARTIRDI

Görgü tanıklarının aktardığına göre olay, seyir halindeki bir vinçten yola yağ sızmasıyla başladı. Yol yüzeyinde oluşan kaygan tabaka, araçların kontrolünü zorlaştırdı. Bazı sürücüler ani manevralarla olası kazalardan son anda kurtuldu.

VİNÇ SÜRÜCÜSÜNE ULAŞILAMADI

Olayın ardından vinç sürücüsünün bölgeden ayrıldığı ve herhangi bir kamera kaydına ulaşılamadığı öğrenildi. Bu durum, olayın tespiti ve sorumlunun belirlenmesini zorlaştırdı.

EKİPLER TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yol güvenliğini sağlamak için temizlik ve kontrol çalışmalarına başladı. Yağlı zemin nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.