Alanya ile İç Anadolu Bölgesi arasındaki ulaşımı sağlayan Kaplanhanı ve Karapınar bölgelerindeki yol yapım çalışmalarında kaba inşaat büyük oranda tamamlandı. Şantiye yetkililerinden alınan bilgilere göre, asfaltlama ve ışıklandırma aşamasına geçilen tünellerin 6 ay içerisinde araç trafiğine açılması hedefleniyor.

ÇALIŞMALARDA SON AŞAMAYA GEÇİLDİ

Bölgedeki projede tünel kaba inşaatlarının bitmesinin ardından ekipler; asfalt serimi, aydınlatma sistemlerinin kurulumu ve istinat duvarlarının örülmesi gibi son düzenlemelere odaklandı. Yıllardır sürücüler için zorlu bir rota olan keskin virajlı ve uçurumlu yollar, yeni altyapı çalışmalarıyla tamamen modern ve güvenli bir standarda kavuşturuluyor.

YENİ GÜZERGAH BÖLGE EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Alanya'nın Konya ve Karaman başta olmak üzere İç Anadolu'daki yerleşim yerleriyle olan mesafesi belirgin ölçüde kısalacak. Yeni güzergahın devreye girmesi, Alanya'da üretilen tarım ürünlerinin iç pazara sevkıyatında lojistik maliyetleri ve süreyi düşürürken, yaz aylarında bu bölgelerden ilçeye gelen yerli turist akışını da doğrudan kolaylaştıracak. Ticari ve turistik bağları güçlendirecek olan yolun, planlanan takvime uygun olarak yarım yıl içinde tam kapasiteyle hizmet vermesi bekleniyor.