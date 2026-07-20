Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yürütülecek planlı çalışmalar kapsamında Alanya'nın farklı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler bakım, yatırım ve şebeke deplase çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.
Hangi mahallelerde elektrik kesilecek?
AEDAŞ'ın yayımladığı programa göre kesinti takvimi şu şekilde:
- Saray Mahallesi: 09.00 - 14.30 saatleri arasında (Deplase çalışması)
- Hocalar, Uğrak, Yeşilöz, Özvadi ve İmamlı Mahalleleri: 09.00 - 11.00 saatleri arasında (Bakım çalışması)
- Çamlıca, Fakırcalı, Yeniköy, Güzelbağ, Burçaklar ile Kestel Dimçayı, Bıçakçı, Üzümlü ve Emişbeleni Karadağ Mevkii: 09.00 - 16.00 saatleri arasında (Bakım ve yatırım çalışması)
- Emişbeleni, Konaklı ve Toslak Mahalleleri: 10.00 - 12.00 saatleri arasında (Yatırım çalışması)
- Öteköy Mahallesi: 13.00 - 18.00 saatleri arasında (Bakım çalışması)
Yetkililerden uyarı
AEDAŞ yetkilileri, planlanan çalışmaların güvenli şekilde tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin kademeli olarak yeniden verileceğini belirtti. Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması halinde ise elektriğin ilan edilen saatten daha erken verilebileceği ifade edildi.
Kesintiden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşların, elektrikli cihazlarını tedbir amacıyla kontrol etmeleri ve çalışmalar süresince gerekli önlemleri almaları tavsiye edildi.