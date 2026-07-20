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Kesintiden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşların, elektrikli cihazlarını tedbir amacıyla kontrol etmeleri ve çalışmalar süresince gerekli önlemleri almaları tavsiye edildi.

AEDAŞ yetkilileri, planlanan çalışmaların güvenli şekilde tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin kademeli olarak yeniden verileceğini belirtti. Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması halinde ise elektriğin ilan edilen saatten daha erken verilebileceği ifade edildi.

AEDAŞ'ın yayımladığı programa göre kesinti takvimi şu şekilde:

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yürütülecek planlı çalışmalar kapsamında Alanya'nın farklı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler bakım, yatırım ve şebeke deplase çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

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