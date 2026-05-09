Final müsabakaları ve kupa töreni, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Alanya, dünya çapındaki spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Beach Volley Fest kapsamında organize edilen Alanya Kızılkule Cup, 9-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Hem yerli hem de yabancı çok sayıda sporcuyu bir araya getiren turnuva, kentin spor turizmi potansiyeline önemli bir katkı sunuyor.

KATILIMCILARIN YÜZDE 80'İ YABANCI EKİPLERDEN OLUŞUYOR

Turnuvaya bu yıl 60’ın üzerinde takım katılım sağlarken, bu ekiplerin yaklaşık yüzde 80’ini yabancı takımlar oluşturuyor. Organizasyonda mücadele edecek uluslararası takımların büyük bir bölümü, turnuva öncesinde Alanya'ya gelerek Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde kampa girdi. Spor müsabakasının ötesinde geniş çaplı bir turizm hareketliliği yaratan organizasyon; konaklama, kamp olanakları ve destinasyon tanıtımı açısından Alanya ekonomisine doğrudan katma değer sağlıyor.

FİNAL HEYECANI S SPORT EKRANLARINDA

Üç gün sürecek müsabakaların ardından şampiyonların belli olacağı 11 Mayıs Pazartesi gününün programı da netleşti. Final gününde Kadınlar Finali saat 16.00’da, Erkekler Finali ise saat 17.00’de oynanacak. Turnuva, saat 18.00’de gerçekleştirilecek ödül seremonisi ile son bulacak. Kızılkule Cup'ın final müsabakaları ve kupa töreni, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede sadece Alanya'daki değil, farklı ülkelerdeki sporseverler de turnuvanın final heyecanını canlı olarak takip etme fırsatı yakalayacak.

Yıl boyunca düzenlediği kamp programları ve uluslararası festivallerle kentin tanıtımına katkı sunan Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, bu turnuvayla birlikte Alanya’yı dört mevsim yaşayan bir spor turizmi destinasyonu haline getirme hedefini bir adım daha ileriye taşımış olacak.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN