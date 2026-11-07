Alanya'da mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili kurumlara ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda dört mahallenin muhtarı, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile bir araya gelerek mahallelerinde yaşanan sorunları ve çözüm bekleyen konuları gündeme taşıdı.

Toslak Mahalle Muhtarı Mehmet Yüksel, Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Göktaş, Emişbeleni Mahalle Muhtarı İdris Aslan ve Yaylalı Mahalle Muhtarı İbrahim Söylemez, Alanya Kaymakamlığına gerçekleştirdikleri ziyarette mahalle sakinlerinin beklentilerini Kaymakam Öztürk'e aktardı.

Görüşmeye Devlet Su İşleri (DSİ) 134. Şube Müdürü Can Başer ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Alanya Şube Müdürü Ümit Demirel de katıldı.

DÖRT MAHALLENİN TALEPLERİ MASAYA YATIRILDI

Kaymakamlık makamında gerçekleşen görüşmede muhtarlar, sorumluluk alanlarında yaşayan vatandaşlardan kendilerine iletilen talepleri ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını gündeme getirdi.

Toslak, Yeniköy, Emişbeleni ve Yaylalı mahallelerinin mevcut ihtiyaçlarının değerlendirildiği toplantıda, sorunların çözümüne yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Mahalle sakinleri ile kamu kurumları arasında önemli bir iletişim görevi üstlenen muhtarlar, vatandaşların beklentilerini doğrudan Kaymakam Öztürk'e iletme fırsatı buldu.

Görüşmede, mahallelerdeki ihtiyaçların ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi üzerinde duruldu.

DSİ VE ASAT MÜDÜRLERİ DE GÖRÜŞMEYE KATILDI

Ziyarette DSİ 134. Şube Müdürü Can Başer ile ASAT Alanya Şube Müdürü Ümit Demirel'in de hazır bulunması dikkat çekti.

Su kaynaklarının yönetimi, içme suyu ve altyapı hizmetleri gibi alanlarda görev yapan kurumların temsilcilerinin toplantıya katılması, mahallelerin ihtiyaçlarının ilgili birimlerle birlikte değerlendirilmesine imkân sağladı.

Muhtarların ilettiği taleplerin ele alındığı görüşmede, kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun sorunların çözümündeki önemi de öne çıktı.

Toplantıda hangi mahalle için hangi somut çalışmaların planlandığına veya belirli bir yatırım kararı alınıp alınmadığına ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

KAYMAKAM ÖZTÜRK MUHTARLARI TEK TEK DİNLEDİ

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, ziyarete katılan dört mahalle muhtarını tek tek dinleyerek iletilen sorunlar ve vatandaşların beklentileri hakkında bilgi aldı.

Muhtarların gündeme getirdiği konuların değerlendirilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Mahallelerin ihtiyaçlarının doğrudan yerel yöneticiler tarafından aktarılması, kamu hizmetlerinin planlanmasında sahadan gelen bilgilerin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Kaymakam Öztürk'ün muhtarlarla gerçekleştirdiği görüşmede de vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara ulaştırılması ve çözüm imkânlarının ele alınması ön plana çıktı.

MAHALLELERİN SORUNLARINDA KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON ÖNEMLİ

Alanya'nın merkez ve kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında muhtarlıklar ile kamu kurumları arasındaki iletişim önemli rol oynuyor.

Mahallelerde ortaya çıkan sorunların tespit edilmesi, önceliklerin belirlenmesi ve ilgili kurumlara aktarılması sürecinde muhtarlar vatandaşların taleplerini temsil ediyor.

Özellikle farklı kamu kurumlarının görev alanına giren konularda koordinasyon sağlanması, taleplerin doğru birimlere yönlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Dört mahalle muhtarının Kaymakam Öztürk'e gerçekleştirdiği ziyaret de yerel sorunların doğrudan görüşülmesine ve çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesine olanak sağladı.

VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİ İLGİLİ KURUMLARA İLETİLDİ

Toslak, Yeniköy, Emişbeleni ve Yaylalı mahallelerinin muhtarları tarafından gündeme getirilen talepler, Kaymakam Şakir Öner Öztürk ile DSİ ve ASAT yetkililerinin katılımıyla değerlendirildi.

Görüşmede mahallelerin öncelikli ihtiyaçları konusunda karşılıklı istişarelerde bulunulurken, vatandaşlardan gelen beklentiler de ilgili kurum temsilcilerine aktarıldı.

Dört mahalleyi ilgilendiren konuların ele alındığı ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. (Mine UZUN)