Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahmin raporları, Alanya'da güneşli günlere uzun bir ara verileceğini ortaya koydu. Kent genelinde 26 Ocak Pazartesi gününden itibaren etkili olmaya başlayacak olan yağışlı hava dalgası, hafta boyunca şehri etkisi altına alacak. Haftanın ilk iş gününde termometreler en yüksek 19 dereceyi gösterirken, yağmur kendini hissettirmeye başlayacak.

SALI GÜNÜ SICAKLIK DÜŞÜYOR

Haftanın en kritik günlerinden biri 27 Ocak Salı olarak öne çıkıyor. Yağışların kuvvetini artırması beklenirken, hava sıcaklığında da ani bir düşüş yaşanacak. Pazartesi 19 derece olan en yüksek sıcaklık, Salı günü 15 dereceye kadar gerileyecek. Çarşamba günü yağışlar devam ederken sıcaklıkların tekrar 18 derece seviyelerine çıkması öngörülüyor.

GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE RÜZGAR ALARMI

Hafta sonuna yaklaşırken hava olayları daha da şiddetlenecek. 29 Ocak Perşembe günü Alanya'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü ise yağışa sert rüzgar eşlik edecek. Rüzgarın hızının saatte 33 kilometreye kadar çıkması ve nem oranının yüzde 94 seviyelerine ulaşması tahmin ediliyor. Hafta boyunca en düşük sıcaklıkların 11 ile 14 derece arasında değişeceği belirtilirken, vatandaşların 5 gün sürecek bu yağışlı periyotta yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.